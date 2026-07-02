‘닥터자르트 보유’ 에스티로더, W랭킹 프레스티지 화장품 부문 3위 등극

세줄 요약 아시아브랜드연구소가 W랭킹 프레스티지 화장품 부문을 조사한 결과 에스티로더가 3위에 올랐다. 샤넬과 디올이 1, 2위를 지켰고, 빅데이터 567만여 건을 바탕으로 브랜드 선호와 신뢰도를 종합 평가했다. W랭킹 프레스티지 화장품 부문 3위 에스티로더 선정

샤넬 1위, 디올 2위로 상위권 브랜드 구도 유지

빅데이터 567만여 건 기반 소비자 선호도 분석

이미지 확대 (빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소가 1월 1일부터 6월 30일까지 프레스티지 화장품 부문 포털사이트 검색량 상위 20개 브랜드를 대상으로 온라인 빅데이터 567만 9856건을 분석한 결과 / 이미지=아시아브랜드연구소 ) 닫기 이미지 확대 보기 (빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소가 1월 1일부터 6월 30일까지 프레스티지 화장품 부문 포털사이트 검색량 상위 20개 브랜드를 대상으로 온라인 빅데이터 567만 9856건을 분석한 결과 / 이미지=아시아브랜드연구소 )

이미지 확대 (빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소가 1월 1일부터 6월 30일까지 프레스티지 화장품 부문 포털사이트 검색량 상위 20개 브랜드를 대상으로 온라인 빅데이터 567만 9856건을 분석한 결과 / 이미지=아시아브랜드연구소 ) 닫기 이미지 확대 보기 (빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소가 1월 1일부터 6월 30일까지 프레스티지 화장품 부문 포털사이트 검색량 상위 20개 브랜드를 대상으로 온라인 빅데이터 567만 9856건을 분석한 결과 / 이미지=아시아브랜드연구소 )

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소는 W랭킹 프레스티지 화장품 부문 3위에 에스티로더(Estée Lauder)가 선정됐다고 1일 발표했다.W랭킹은 한국인이 선호하는 분야별 글로벌 브랜드를 선정하는 빅데이터 기반 브랜드 평가로, 아시아브랜드연구소가 자체 개발한 분석 시스템을 바탕으로 후보 표본 추출부터 지표 선정까지 분야별 자문위원단의 검증을 거쳐 진행된다.이번 프레스티지 화장품 부문 조사는 포털사이트 검색량 상위 20개 브랜드를 대상으로 진행됐다. 연구소는 2026년 1월 1일부터 6월 30일까지 수집된 온라인 빅데이터 567만 9856건을 종합적으로 분석해 최종 순위를 산정했다.조사 결과, W랭킹 프레스티지 화장품 부문 1위는 샤넬(Chanel)이 차지했으며 크리스챤 디올(Dior)이 2위에 올랐다. 이어 3위 에스티로더(Estée Lauder), 4위 랑콤(Lancôme), 5위 입생로랑(Yves Saint Laurent), 6위 시세이도(Shiseido), 7위 조르지오 아르마니(Giorgio Armani), 8위 맥(MAC Cosmetics), 9위 나스(NARS Cosmetics), 10위 겔랑(Guerlain) 등이 상위 10개 브랜드로 이름을 올렸다.류원선 아시아브랜드연구소 리서치센터장은 “글로벌 프레스티지 화장품 시장은 브랜드의 역사와 상징성뿐만 아니라, 피부과학 기반의 기술력과 디지털 경험, 제품 신뢰도 등이 소비자 선택의 중요한 기준으로 자리 잡고 있다”며 “이번 W랭킹 결과는 한국 소비자들이 브랜드의 명성과 더불어 혁신성과 전문성을 함께 고려하고 있음을 보여주는 지표”라고 설명했다.이어 류 센터장은 “샤넬과 크리스챤 디올이 최상위권을 유지한 것은 브랜드 헤리티지와 럭셔리 이미지에 대한 공고한 선호도가 반영된 결과”라며 “에스티로더의 상위권 진입과 함께 프레스티지 화장품 시장에서도 기존 메이크업 중심에서 스킨케어 중심으로 경쟁 구도가 변화하는 흐름이 관측된다”고 분석했다.아시아브랜드연구소 측은 특히 에스티로더 그룹이 한국의 글로벌 더마코스메틱 브랜드 ‘닥터자르트’를 차세대 성장동력으로 육성하며 한국 및 아시아 시장 공략을 강화한 행보가 국내 소비자들의 브랜드 관심도 증대에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이했다.이번 W랭킹 프레스티지 화장품 부문의 세부 인덱스와 분석 자료는 아시아브랜드연구소 공식 홈페이지와 인스타그램 채널을 통해 확인할 수 있다. 해당 랭킹은 트렌드(Trend), 미디어(Media), 소셜(Social), 긍정(Positive), 부정(Negative), 활성화(TA), 커뮤니티(Community) 등 각 영역별 지표를 종합해 산출된다.한편, 2016년 설립된 아시아브랜드연구소는 주요 기업과 인물에 대한 빅데이터 분석을 바탕으로 매년 ‘대한민국 K브랜드대상’을 시상하고 있다.