“여기가 닭요리 성지”… K치킨벨트 플랫폼 공개

농식품부 ‘미식 관광 로드맵’ 시동

2026-06-30 B4면

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서울 동대문 닭한마리 골목부터 수원 통닭거리까지, 전국 팔도의 치킨·닭요리 맛집과 관광지를 잇는 ‘K치킨벨트 플랫폼’이 공개됐다. 내국인은 물론 한국을 찾은 외국인 관광객에게 숨겨진 닭요리 명소를 따라 여행하는 ‘미식 관광’ 코스를 안내한다.농림축산식품부는 29일 정부세종청사에서 간담회를 열고 ‘K치킨벨트 플랫폼’과 올해 하반기 추진할 미식 관광·체험 로드맵인 ‘K-미식 여정’을 발표했다. 외국인 관광객이 국내 여행 선호 테마 1위로 꼽은 ‘식도락 관광’과 선호 음식 1위인 ‘치킨’을 결합해 지역 관광 활성화를 노린다.온라인 지도 서비스와 연계된 K치킨벨트 플랫폼은 검색 조건에 따라 전국의 치킨·닭요리 맛집을 비롯해 관광명소, 전통시장, 농촌체험휴양마을 등을 함께 소개한다. 지난 3~4월 대국민 공모를 통해 선정된 명소에는 동대문 닭한마리, 수원 통닭거리, 대구 닭똥집 골목, 태백 물닭갈비, 해남 닭코스요리 등 전국 30곳이 포함됐다.농식품부는 치킨벨트를 시작으로 하반기 중 미식 관광 프로그램을 단계적으로 운영할 계획이다. 다음 달에는 K치킨벨트 명소를 방문하거나 추천 코스를 제안하는 참여자에게 혜택을 제공하는 이벤트도 연다.