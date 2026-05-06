배달용 전기 오토바이, 보험료 연 13만원 인하

2026-05-06 B2면

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앞으로 전기 오토바이를 운행하는 배달 종사자의 보험료 부담이 연간 13만원 줄어든다.국토교통부와 배달서비스공제조합은 오는 6일부터 배달용 전기 이륜차 공제보험료 할인율을 기존 1%에서 17.5%로 대폭 상향한다고 5일 밝혔다. 이에 따라 가입 후 1년간 무사고를 가정하면 전기 이륜차의 연간 보험료는 기존 78만원에서 약 65만원으로 낮아진다.이는 일반 보험사의 다이렉트 평균 보험료(약 106만원)와 비교해 40%가량 저렴한 수준이다. 기존에는 전기 이륜차 보험료가 내연기관 이륜차(약 79만원)와 큰 차이가 없었지만, 이번 할인 확대로 격차가 벌어지게 됐다. 이에 따라 배달 종사자들의 친환경 전기차 전환도 더욱 빨라질 것으로 기대된다.조합은 올 하반기 중 전면 번호판 장착, 안전교육 이수, 운행기록장치(DTG) 부착 시 제공하는 안전 할인 특별약관의 할인율도 확대할 예정이다. 사고 예방 활동에 적극 참여할수록 보험료 부담을 추가로 낮추겠다는 취지다. 사고 발생 시 배달 종사자의 치료와 복귀를 지원하는 ‘운전자 상해 특화 상품’도 선보인다. 공제보험 상품은 배달서비스공제조합 모바일 앱과 홈페이지에서 가입할 수 있다.