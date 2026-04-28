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내 일자리 있을까… 국민은행 ‘KB굿잡 우수기업 취업박람회’ 개최

국내 민간 주최 취업박람회 가운데 최대 규모인 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’가 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 가운데 한 구직자가 스마트폰 돋보기 애플리케이션(앱)을 이용해 채용 정보를 확인하고 있다. KB국민은행이 주최한 이번 행사는 올해로 29회째이며 누적 방문자 수가 125만명에 이른다. 지금까지 총 6200여개 기업이 참가해 일자리 4만 5000여개를 주선했다.

도준석 전문기자