운석교육 전문가 김환철 작가, ‘별똥별’ 상표권 공식 취득

세줄 요약
- 김환철 작가, 교육 브랜드 ‘별똥별’ 상표권 취득
- 브랜드 정체성 보호와 교육 서비스 확장 기반 마련
- 운석 전시·관측 교육·교재·유튜브 활용 계획
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김환철 작가
국내 운석 교육 전문 교사이자 시인 겸 과학 저술가로 활동 중인 김환철 작가가 자신의 교육 브랜드인 ‘별똥별’의 상표 특허권 취득을 마쳤다고 27일 밝혔다. 이번 상표권 취득으로 김 작가는 그동안 쌓아온 ‘별똥별 선생님’ 브랜드의 정체성을 보호하고, 교육 서비스를 확장할 법적 토대를 마련했다.
김 작가는 그동안 ‘운석의 신비’, ‘현미경으로 만난 우주 암석 운석’ 등 다수의 과학 전문 서적을 집필했으며, 국제운석학회 회원으로서 전 세계의 희귀 운석을 수집·분석해 왔다. 또한 서울특별시교육청 영재교육원 특강과 한국천체관측교육연구회 부회장 활동, 강화도 선원사 소재 별똥별 우주교육연구회 강화관측소 개소 등을 통해 어린이들에게 우주의 신비를 전하는 데 앞장서 왔다.
이번에 취득한 ‘별똥별’ 상표권은 향후 김 작가가 운영하는 운석 전시, 천문 관측 교육, 교재 개발, 유튜브 채널 등 다양한 교육 콘텐츠에 활용될 예정이다. 이를 통해 유사 브랜드와의 혼선을 방지하고, 대중 과학교육자로서 신뢰도 높은 우주 교육을 제공할 수 있게 됐다.
김환철 작가는 “별똥별은 아이들이 우주에 대해 처음으로 호기심을 갖게 되는 가장 친근한 연결고리”라며 “이번 상표권 취득을 계기로 단순히 운석의 경제적 가치를 넘어, 행성의 탄생과 태양계의 역사를 탐구하는 전문적인 운석 교육 문화를 정착시키고 싶다”고 밝혔다.
김용일 서울시의원, 서대문구 특별조정교부금 60억원 확보
서울시의회 기획경제위원회 김용일 의원(국민의힘, 서대문4)은 서대문구 안전 강화와 주거 환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 60억 8309만원이 교부됐다고 27일 밝혔다. 이번 교부금은 주민 일상과 직결된 생활 밀착형 사업에 집중 투입될 전망이다. 주요 사업 내용을 보면 여름철 풍수해 대비를 위한 ▲북가좌1·2동 침수 취약지역 종합정비(3억원)가 포함됐다. 이를 통해 하수관로 준설과 세정을 실시하고 저지대 300가구에 물막이판과 역류 방지시설을 설치해 상습 침수 피해를 예방할 수 있게 됐다. 겨울철 낙상 사고와 교통 불편을 해소하기 위한 ▲자동융설시스템(도로 열선) 설치(5억원) 예산도 편성됐다. 설치 구간은 주민들의 요청이 많았던 남가좌2동(남가좌동 5-248 ~ 남가좌동 5-254 일대), 홍제3동(세검정로4길 129-16 일대), 홍은1동(홍은중앙로9나길 55-10 일대) 등 총 3개 구간(310m)으로, 오는 10월 준공을 목표로 추진된다. 이 밖에도 이번 교부금에는 ▲인왕산 이음길 정비 ▲안산 황톳길 화장실 신설 및 노후 시설 교체 ▲방범용 CCTV 설치 등 주민들의 삶의 질을 높이는 다양한 사업들이 포함돼 서대문구 곳곳의 환경이 대폭 개선될
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한편, ‘과학교사의 노벨상’이라 불리는 ‘올해의 과학교사상’ 수상 경력을 가진 그는 최근에도 전국 초등학교와 영재교육원을 순회하며 운석 특강을 이어가고 있다. 김 작가는 이번 브랜드 강화를 통해 K-우주 교육의 지평을 넓혀갈 계획이다.
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김환철 작가가 이번에 상표권을 취득한 교육 브랜드명은?