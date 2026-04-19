하나금융, 발달장애 예술가 지원 ‘하나 아트버스’ 시상

2026-04-20 B3면

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하나금융그룹이 제46회 장애인의 날을 맞아 발달장애 예술가 지원 프로그램인 ‘하나 아트버스’를 통해 포용 문화 확산에 나섰다. 올해 공모전에는 1255명이 참여해 역대 최대 규모를 기록했다.하나금융은 지난 17일 ‘제5회 하나 아트버스’ 시상식을 개최했다고 19일 밝혔다. 하나 아트버스는 장애 인식 개선과 예술가의 사회 참여 확대를 목표로 2022년부터 매년 진행해온 미술 공모전이다.한양대 미술디자인교육센터 심사위원단의 심사를 거쳐 성인부문 20명, 아동·청소년부문 10명 등 총 30명이 수상자로 선정됐다. 총 상금은 1020만원이 지급됐다. ﻿