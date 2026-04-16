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AI TV 대중화 시대… 삼성, 2026년형 TV 신제품 출시

삼성전자 모델들이 15일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 ‘더 퍼스트룩 서울 2026’에서 통합 인공지능(AI) 플랫폼 ‘비전 AI 컴패니언’이 탑재된 마이크로 RGB 115형 제품을 선보이고 있다. 삼성전자는 이날 마이크로 RGB를 비롯해 OLED, 네오 QLED 등 전 라인업에 고도화된 혁신 AI 기능을 적용해 TV 시청 경험을 지능형 서비스로 확장하겠다고 밝혔다.

연합뉴스