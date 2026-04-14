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코스피 상승 마감… 한때 6000 터치

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-04-14 16:09
수정 2026-04-14 16:09
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코스피가 장중 6000선을 재돌파한 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 159.13p(2.74%) 상승한 5967.75에 거래를 마쳤다. 이날 SK하이닉스는 장중 52주 신고가를 경신하는 등 지수 상승을 이끌었다. SK하이닉스는 전장 대비 6만3천원(6.06%) 상승한 110만3000원에 거래를 마쳤다. 2026.4.14 이지훈 기자
코스피가 장중 6000선을 재돌파한 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 159.13p(2.74%) 상승한 5967.75에 거래를 마쳤다. 이날 SK하이닉스는 장중 52주 신고가를 경신하는 등 지수 상승을 이끌었다. SK하이닉스는 전장 대비 6만3천원(6.06%) 상승한 110만3000원에 거래를 마쳤다. 2026.4.14 이지훈 기자


코스피가 장중 6000선을 재돌파한 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 159.13p(2.74%) 상승한 5967.75에 거래를 마쳤다.

이날 SK하이닉스는 장중 52주 신고가를 경신하는 등 지수 상승을 이끌었다. SK하이닉스는 전장 대비 6만3천원(6.06%) 상승한 110만3000원에 거래를 마쳤다.

이지훈 기자
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