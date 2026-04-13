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서울스카이에 등장한 ‘스타워즈’
롯데월드타워 전망대 서울스카이가 월트디즈니와 함께 오는 6월 28일까지 서울 송파구 전망대 내부에서 영화 ‘스타워즈’를 테마로 한 체험형 공간 ‘스타워즈: 어보브 더 갤럭시’를 운영한다고 13일 밝힌 가운데 모델들이 스타워즈 캐릭터 조형물을 배경으로 공간을 소개하고 있다.
롯데월드 제공
롯데월드 제공
롯데월드타워 전망대 서울스카이가 월트디즈니와 함께 오는 6월 28일까지 서울 송파구 전망대 내부에서 영화 ‘스타워즈’를 테마로 한 체험형 공간 ‘스타워즈: 어보브 더 갤럭시’를 운영한다고 13일 밝힌 가운데 모델들이 스타워즈 캐릭터 조형물을 배경으로 공간을 소개하고 있다.
롯데월드 제공
2026-04-14 B4면
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