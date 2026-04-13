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서울스카이에 등장한 ‘스타워즈’

입력 2026-04-13 23:33
수정 2026-04-13 23:33
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서울스카이에 등장한 ‘스타워즈’
서울스카이에 등장한 ‘스타워즈’ 롯데월드타워 전망대 서울스카이가 월트디즈니와 함께 오는 6월 28일까지 서울 송파구 전망대 내부에서 영화 ‘스타워즈’를 테마로 한 체험형 공간 ‘스타워즈: 어보브 더 갤럭시’를 운영한다고 13일 밝힌 가운데 모델들이 스타워즈 캐릭터 조형물을 배경으로 공간을 소개하고 있다.
롯데월드 제공


롯데월드타워 전망대 서울스카이가 월트디즈니와 함께 오는 6월 28일까지 서울 송파구 전망대 내부에서 영화 ‘스타워즈’를 테마로 한 체험형 공간 ‘스타워즈: 어보브 더 갤럭시’를 운영한다고 13일 밝힌 가운데 모델들이 스타워즈 캐릭터 조형물을 배경으로 공간을 소개하고 있다.

롯데월드 제공

2026-04-14 B4면
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