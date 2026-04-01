데일리쿠키, 본엔젤스·스트롱벤처스로부터 시드 투자 유치

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콘텐츠 소비 방식의 변화를 이끌고 있는 주식회사 데일리쿠키(대표 이유성)가 국내외 벤처캐피털(VC)인 본엔젤스벤처파트너스와 스트롱벤처스로부터 시드 투자를 유치했다고 밝혔다.이번 투자는 배달의민족, 오늘의집, 마이리얼트립 등 국내 대표 스타트업을 초기 발굴·투자해 온 본엔젤스벤처파트너스가 리드했으며, 당근, 숨고, 클래스101 등 국내 유망 스타트업에 투자해온 미국계 VC 스트롱벤처스가 함께 참여했다.이번 라운드를 리드한 본엔젤스 김나연 선임심사역은 “데일리쿠키는 출시 초기부터 빠른 매출 성장세와 높은 인재 밀도를 보여준 팀”이라며 “사람들의 일상 루틴 속에 깊숙이 파고드는 제품력과 향후 크리에이터 이코노미로의 확장 가능성을 높게 평가해 투자를 결정했다”고 전했다.공동 투자자로 참여한 스트롱벤처스 유혜림 심사역은 “최근 자기계발 콘텐츠가 짧고 부담 없이 소비하는 스낵컬처 형태로 전환되고 있다는 흐름에 크게 공감했고, 이를 제품화하고 확장해 온 팀의 역량을 높이 평가했다”고 밝혔다.데일리쿠키는 복잡한 과정 없이 메신저를 통해 매일 지식 콘텐츠를 전달하는 서비스다. 특히 ‘카톡으로 받아보는 콘텐츠’라는 새로운 소비 방식을 통해 기존에 없던 시장을 개척한 선두 기업으로 평가받고 있다. 8만 건 이상의 콘텐츠 결제를 기록하며 시장성을 증명했으며, 전년 대비 200% 이상씩 가파르게 성장 중이다.최근에는 다양한 분야의 인플루언서들이 직접 콘텐츠를 제작하고 수익을 창출하는 크리에이터 이코노미 구조를 도입해 콘텐츠의 다양성과 품질을 동시에 강화하고 있다.데일리쿠키 이유성 대표는 “많은 서비스들이 ‘우리가 좋은 우물을 팠으니 와서 마셔라’라고 말하지만, 바쁜 현대인들에게는 그 우물을 찾아가는 과정조차 높은 진입장벽”이라며 “우리는 사용자가 서 있는 그 자리에 매일 깨끗한 물 한 잔을 가져다주는 서비스를 만들고자 했다”고 밝혔다.이어 “이번 투자 유치를 통해 콘텐츠 제작 시스템을 고도화하고 핵심 인재 채용에 박차를 가할 것”이라며 “대한민국을 넘어 전 세계 사용자들이 메신저를 열 때 가장 먼저 보는 동반자가 되겠다”는 포부를 밝혔다.