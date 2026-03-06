두산에너빌리티, 美기업과 가스터빈 7기 공급 계약

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

두산에너빌리티, 美기업과 가스터빈 7기 공급 계약

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-03-06 17:55
수정 2026-03-06 17:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

2029년 5월부터 매달 1기씩 순차적 공급
대형 가스터빈 국산화 성공 이후 총 23기 수주

이미지 확대
두산에너빌리티, 380MW급 가스터빈 최종 성능시험 마쳐
두산에너빌리티, 380MW급 가스터빈 최종 성능시험 마쳐 두산에너빌리티, 380MW급 가스터빈 최종 성능시험 마쳐
(서울=연합뉴스) 두산에너빌리티가 자체 개발한 380MW(메가와트)급 가스터빈 모델이 정격부하(FSFL·Full Speed Full Load) 성능시험을 통과했다고 5일 밝혔다. 사진은 정격부하 성능시험 중인 380MW급 가스터빈. 2025.6.5 [두산에너빌리티 제공. 재판매 및 DB 금지]
photo@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


두산에너빌리티는 미국 기업과 380㎿(메가와트)급 가스터빈 7기 공급 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

두산에너빌리티는 이 기업이 짓는 데이터센터에 2029년 5월부터 가스터빈과 발전기를 매월 1기씩 순차적으로 공급할 계획이다. 이번 계약을 포함해 두산에너빌리티는 이 기업에 총 12기의 가스터빈을 공급하게 됐다.

두산에너빌리티는 계약 상대와 정확한 계약 금액은 경영상의 비밀 유지 사유 등으로 공개하지 않았다.

두산에너빌리티는 2019년 대형 가스터빈 국산화에 성공한 이후 1만 7000시간 실증을 완료하며 기술 신뢰성을 확보했고, 이번 계약을 포함해 현재까지 총 23기를 수주했다고 밝혔다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “글로벌 플레이어로서의 입지를 견고히 할 수 있게 됐다”며 “두산은 앞으로도 경쟁력 있는 가스터빈을 제공하며 국내외 수요 증가에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.



한편 업계에서는 두산에너빌리티의 가스터빈을 공급받은 기업이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 인공지능(AI) 스타트업 xAI라는 관측이 나왔다.
김지예 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
두산에너빌리티가 신규 계약으로 공급할 가스터빈의 수량은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로