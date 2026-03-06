저속노화 트렌드 반영한 홈 뷰티기기 ‘리아좀’, 8일 롯데홈쇼핑 론칭

방금 들어온 뉴스

저속노화 트렌드 반영한 홈 뷰티기기 '리아좀', 8일 롯데홈쇼핑 론칭

입력 2026-03-08 11:00
수정 2026-03-08 11:00
프리미엄 홈 뷰티 디바이스 ‘리아좀(LYAXOME)’이 오늘(8일) 롯데홈쇼핑을 통해 처음 공개된다.

최근 뷰티 업계에서는 ‘슬로우에이징(Slow-aging)’과 ‘저속노화’에 대한 관심이 높아지면서 집에서 피부 관리를 하는 홈케어 기기에 대한 수요도 함께 늘고 있다. 리아좀은 이러한 흐름을 반영해 기획된 홈 뷰티기기로, 에스테틱 수준의 관리 기능을 가정에서도 사용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

브랜드명 ‘리아좀’은 배우 이영애의 영문 이름 ‘리아(LYA)’와 세포 간 신호 전달 물질을 의미하는 ‘엑소좀(Exosome)’에서 착안해 만들어졌다.

제품은 물방울 초음파(1·3·10MHz)와 고주파(RF)를 하나의 헤드에서 동시에 조사하는 방식이 적용됐다. 서로 다른 깊이로 작용하는 에너지를 결합해 표피부터 진피, 지방층까지 피부 여러 층을 동시에 관리할 수 있도록 설계된 구조다.

전용 ‘엑소좀 앰플’과 함께 사용할 수 있는 점도 특징이다. 앰플에는 엑소좀 기반 성분과 함께 히알루론산, 펩타이드, 성장인자 등이 배합돼 있으며, 기기의 초음파와 고주파 작용을 통해 피부 흡수를 돕는 방식으로 구성됐다. 얼굴뿐 아니라 목과 두피 등 다양한 부위에 사용할 수 있도록 설계됐다.



리아좀의 첫 론칭 방송은 3월 8일 오후 7시 30분 롯데홈쇼핑에서 진행될 예정이며, 디바이스와 엑소좀 앰플로 구성된 패키지가 소개될 예정이다.
온라인뉴스팀
