“적자 사업부도 수억 챙긴다고?”… 노조 ‘7대 3’ 요구에 성과주의 위배 논란

일부 “성과 낸 곳이 더 받아야” 반발



“DX 못 해먹겠다… 노조 분리 고민”

노조위원장 발언에 내분도 격화

이미지 확대 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장(왼쪽부터), 박수근 중앙노동위원장, 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 오후 회의에 참석하고 있다. 2026.5.19

공동취재 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장(왼쪽부터), 박수근 중앙노동위원장, 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 오후 회의에 참석하고 있다. 2026.5.19

공동취재

세줄 요약 삼성전자 노사가 성과급 재원 배분을 놓고 세종 중앙노동위원회 사후조정에서 충돌했다. 노조는 DS 영업이익의 15%를 재원으로 삼아 70%는 부문 공통, 30%는 사업부별 차등 지급하자고 제안했다. 적자 사업부 배분이 성과주의에 어긋난다는 반발과 DX부문 소외 논란도 커졌다. 성과급 재원 배분 놓고 노사 막판 충돌

노조, DS 70% 공통 배분·30% 차등안 제시

DX 소외·성과주의 위배 논란 확산

2026-05-20 2면

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삼성전자 노사가 세종 중앙노동위원회 2차 사후조정에서 막판까지 맞붙은 건 ‘성과급 재원의 배분 비율’이었다. 협상을 주도한 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 “노조 분리”를 언급하면서 반도체(DS)와 가전·모바일 등 디바이스경험(DX) 부문 간 균열도 표면화하고 있다.19일 업계에 따르면 삼성전자 노조는 DS부문 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용한 뒤 이 가운데 70%를 DS부문 전체 직원에게 공통 배분하고 나머지 30%만 사업부별 실적에 따라 차등 지급하는 ‘부문 70%·사업부 30%’ 안을 제시한 것으로 알려졌다.업계에서는 올해 DS부문 영업이익 전망치를 약 270조원 수준으로 보고 있다. 이를 기준으로 영업이익의 15%인 약 40조 5000억원을 성과급 재원으로 책정할 경우 노조안 적용 시 메모리사업부 직원은 1인당 약 6억 2000만원, 공통조직은 5억 4000만원, 시스템LSI·파운드리 직원은 약 3억 6000만원 수준을 받게 될 것으로 추산된다.결국 노조안은 DS부문 안에서 적자를 내는 사업부에도 공통 재원을 배분해 사업부 간 성과급 격차를 줄이겠다는 취지다. 초기업노조는 최근 DX부문 조합원의 반발과 노조 집단 탈퇴로 과반 노조 지위가 위협받고 있는 만큼 비메모리 조합원들 지지를 의식할 수밖에 없는 상황이다. 초기업노조 조합원은 7만 6000명을 넘었지만 이날 7만 1250명으로 줄었다. 하지만 메모리 반도체 부문의 일부 직원들은 “성과주의 원칙에 정면으로 어긋난다”며 강하게 반발했다.반면 사측은 2차 사후조정 전 미팅에서 반도체 부문 영업이익이 200조원을 넘길 경우 기존 성과급 외에 영업이익 중 9~10%를 추가 지급하고 이를 부문 전체 60%, 사업부별 40% 비율로 나누는 방안을 제안한 것으로 알려졌다. 전체 부문별 격차를 완화하는 방안이다.사내에서는 초기업노조가 5만명 규모의 DX부문은 무시하고 DS부문의 요구에만 집중한다는 비판도 나왔다. 전날 DX부문 조합원들은 DS부문 중심의 초기업노조가 주도하는 임금교섭을 중단시켜 달라며 법원에 가처분 신청을 냈다. ﻿DX부문 직원들의 소외감도 더욱 커지는 모습이다. 최 노조위원장은 전날 텔레그램 소통방에 “마무리되면 노조 분리 고민을 해봅시다. DX 솔직히 못 해먹겠네요”라고 적었다가 논란이 커지자 사과했다.