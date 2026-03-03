경제 [부고] 이준섭(한국보험계리사회 회장)씨 모친상 김예슬 기자 입력 2026-03-03 20:01 수정 2026-03-03 20:01 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/03/20260303500281 URL 복사 댓글 0 ●이건옥씨 별세, 이준섭(한국보험계리사회장·전 보험개발원 부원장)씨 모친상=3일, 여의도성모장례식장, 발인 5일. (02)3779-1526 김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이건옥씨의 아들인 이준섭씨의 현재 직책은? 한국보험계리사회장 보험개발원 부원장