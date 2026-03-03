렉스필, 태국 칸차나부리 크루지아나 골프 리조트와 전략적 MOU 체결

이미지 확대 렉스필 리조트 닫기 이미지 확대 보기 렉스필 리조트

태국 칸차나부리에 조성 중인 크루지아나 골프 리조트가 프리미엄 수면 전문 브랜드 렉스필과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 리조트 내 홀인원 이벤트에 2,900만원 상당의 ‘렉스필 명품 매트리스’를 경품으로 제공하기로 합의했다.이번 협약에 따라 크루지아나 골프 리조트 정규 코스에서 홀인원을 기록한 회원에게는 최고급 사양의 렉스필 매트리스가 증정되며, 특히 회원권을 분양받은 정회원이 홀인원을 달성할 경우 동일한 2,900만원 상당의 프리미엄 제품을 제공받게 된다.이는 국내외 골프 리조트 업계에서도 보기 드문 최고가 수준의 홀인원 혜택으로, 리조트의 하이엔드 전략을 상징적으로 보여주는 사례로 평가받고 있다.크루지아나 골프 리조트는 칸차나부리의 청정 자연환경을 그대로 살린 친환경 설계를 바탕으로 울창한 열대 수림과 완만한 구릉 지형을 활용해 조성된 18홀 챔피언십 코스를 갖추고 있으며, 전략적 레이아웃과 정교한 벙커 배치, 수려한 워터 해저드를 통해 초보자부터 싱글 골퍼까지 모두 만족할 수 있는 플레이 환경을 제공한다.또한 국제 규격을 충족하는 티 박스와 그린 시스템, 장기 체류형 골프 관광객을 위한 고급 풀빌라 및 콘도형 숙박시설, 프라이빗 멤버십 중심의 차별화된 운영 시스템을 도입해 동남아 프리미엄 골프 리조트 시장을 겨냥하고 있다. 태국 특유의 온화한 기후로 사계절 라운딩이 가능하며, 방콕과의 접근성과 관광 연계성 역시 강점으로 꼽힌다.렉스필은 2025년 한 해 동안 LPGA, KLPGA, KPGA 정상급 프로 선수 총 33명을 공식 후원하며 골프 마케팅을 강화해왔고, 2026년에도 추가로 십여 명의 프로를 공식 후원할 예정으로 누적 약 50명의 국내외 정상급 프로를 공식 후원하는 브랜드로 자리매김하게 된다.렉스필 측은 골프에서 집중력과 체력 관리의 핵심 요소인 ‘수면’의 가치를 강조하며, 이번 협약을 통해 프리미엄 골프와 프리미엄 수면이라는 라이프스타일의 결합을 본격화하겠다는 전략이다. 업계에서는 고가의 홀인원 경품과 프리미엄 멤버십 정책을 내세운 크루지아나 골프 리조트가 태국은 물론 아시아 골프 관광 시장에서 새로운 랜드마크로 부상할 것으로 기대하고 있다.