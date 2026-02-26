세금 낼 돈 없다더니 김치통에 현금 2억원…국세청, 체납 재산 81억 압류

이미지 확대 부산의 한 고액체납자 자택 수색에 나선 국세청 특별기동반 요원들이 김치통 속에 숨겨진 현금 뭉치를 발견하고 압류를 위해 액수를 확인하고 있다. 국세청 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산의 한 고액체납자 자택 수색에 나선 국세청 특별기동반 요원들이 김치통 속에 숨겨진 현금 뭉치를 발견하고 압류를 위해 액수를 확인하고 있다. 국세청 제공

이미지 확대 수색을 통해 발견된 5만원권 현금 뭉치. 국세청 제공 닫기 이미지 확대 보기 수색을 통해 발견된 5만원권 현금 뭉치. 국세청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국세청은 납부 능력이 있음에도 재난을 은닉하고 호화생활을 누리는 고액·상습체납자에 대한 현장수색 실시 결과 총 81억원 상당을 압류했다고 26일 밝혔다. 지난해 11월 출범한 ‘고액체납자 추적 특별기동반’이 고액 체납에 대한 수색을 강화한 데 따른 결과다.국세청은 지난해 11월 이후 고액의 양도대금을 수령하거나 사업 소득이 있어 납부 능력이 있음에도 세금 납부를 회피해 고액체납자 124명에 대한 현장수색을 실시 했다.수색 결과 현금 13억원, 금두꺼비·명품시계 등 68억원 등 총 81억원 상당을 현장에서 압류했다고 밝혔다.국세청이 밝힌 주요 수색 사례를 보면 은닉 수법은 다양했다. 부동산 양도소득세를 내지 않고 전 배우자 집에 지내던 체납자 A씨는 경찰 입회하에 문을 개방하고 진입하려는 국세청 직원들과 대치했다. 이 과정에서 A씨의 딸이 출근을 핑계로 가방을 멘 채 현장을 빠져나가려 했으나, 가방을 확인한 결과 5만 원권 현금 다발 1억원이 들어있었다.주민등록상 주소지가 아닌 부산에 거주하던 체납자 B씨는 국세청 수색에도 재산이 없는 척 태연하게 행동했으나 실제로 화장실 세면대 밑 수납장 안에 재산을 은닉하고 있었다. 수색팀이 그곳에서 발견한 김치통을 열자 5만 원권 현금 2억원 뭉치가 발견됐다.국세청은 압류한 현금은 체납액에 충당하고 압류물품은 공매를 진행할 예정이다.국세청은 압류한 물품에 대해 민간 매각기관인 서울옥션을 통해 현장 전시를 하고 공매를 진행한다. 다음 달 열릴 온라인 경매에는 롤렉스 데이데이트, 쿠사마 야요이와 줄리안 오피의 미술 작품, 에르메스 버킨35백 등이 포함됐다.