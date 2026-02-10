(포토)이명호 국가데이터처 차장, 설맞이 물가동향 점검

방금 들어온 뉴스

(포토)이명호 국가데이터처 차장, 설맞이 물가동향 점검

입력 2026-02-10 16:21
수정 2026-02-10 16:21
국가데이터처는 이명호 국가데이터처 차장이 설 명절을 앞둔 10일 전북 전주 완산구 소재 마트를 방문해 물가 동향을 점검했다고 밝혔다. 이 차장은 이어 전주사회복지관을 방문해 후원 금품을 전달하며 격려했다.

이명호 국가데이터처 차장, 전주 물가 현장 점검
이명호 국가데이터처 차장, 전주 물가 현장 점검 이명호 국가데이터처 차장(왼쪽)이 10일 전주 완산구 소재 마트를 방문하여 설 명절 물가 현장 점검을 실시하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)


사회복지시설 위문하는 이명호 국가데이터처 차장
사회복지시설 위문하는 이명호 국가데이터처 차장 설을 맞아 전주 완산구에 위치한 전주종합사회복지관을 방문한 이명호 국가데이터처 차장(왼쪽에서 세번째)이 복지관 관계자들과 기념촬영하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)


온라인뉴스팀
위로