버거킹 가격 인상…와퍼 7200원→7400원

2026 밀라노 올림픽
버거킹 가격 인상…와퍼 7200원→7400원

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-02-10 11:42
수정 2026-02-10 11:42
버거킹이 오는 12일부터 원자재 및 제반 비용의 지속적인 상승으로 인해 일부 제품 가격을 인상한다고 10일 밝혔다.

인상 폭은 버거 단품 기준 200원, 스낵 및 디저트 등 사이드 메뉴는 100원 수준으로 책정됐다.

이번 조정으로 버거킹의 대표 메뉴인 와퍼는 7200원에서 7400원으로, 와퍼 주니어는 4800원에서 5000원으로 오른다. 프렌치프라이는 2200원에서 2300원이 된다.

버거킹 관계자는 “수입 비프 패티, 번류, 채소류 등 주요 원자재 가격이 큰 폭으로 상승하고, 각종 외부 요인에 의한 원가 부담이 증가함에 따라 불가피하게 가격 조정을 결정했다”며 “고객 부담을 최소화하기 위해 인상 폭을 실질 원가 인상분 이하로 책정했다”고 설명했다.

버거킹 로고. 버거킹 제공
버거킹 로고. 버거킹 제공


김현이 기자
