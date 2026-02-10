버거킹 가격 인상…와퍼 7200원→7400원

버거킹이 오는 12일부터 원자재 및 제반 비용의 지속적인 상승으로 인해 일부 제품 가격을 인상한다고 10일 밝혔다.
인상 폭은 버거 단품 기준 200원, 스낵 및 디저트 등 사이드 메뉴는 100원 수준으로 책정됐다.
이번 조정으로 버거킹의 대표 메뉴인 와퍼는 7200원에서 7400원으로, 와퍼 주니어는 4800원에서 5000원으로 오른다. 프렌치프라이는 2200원에서 2300원이 된다.
버거킹 관계자는 “수입 비프 패티, 번류, 채소류 등 주요 원자재 가격이 큰 폭으로 상승하고, 각종 외부 요인에 의한 원가 부담이 증가함에 따라 불가피하게 가격 조정을 결정했다”며 “고객 부담을 최소화하기 위해 인상 폭을 실질 원가 인상분 이하로 책정했다”고 설명했다.
버거킹 로고. 버거킹 제공
