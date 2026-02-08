[속보] 당정, 대형마트 새벽배송 허용 ‘유통산업발전법 개정’ 추진 합의

이미지 확대 인사 나누는 당정대 김민석 국무총리(가운데)가 8일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 강훈식 대통령 비서실장(왼쪽), 더불어민주당 정청래 대표 등 참석자들과 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인사 나누는 당정대 김민석 국무총리(가운데)가 8일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 강훈식 대통령 비서실장(왼쪽), 더불어민주당 정청래 대표 등 참석자들과 인사하고 있다. 연합뉴스

당정이 8일 고위당정협의회에서 대형마트의 새벽배송을 허용하는 내용을 주요 내용으로 한 ‘유통산업발전법’ 개정안 추진에 합의했다.정청래 더불어민주당 대표는 이날 협의회에서 “대형마트 등의 온라인 배송 규제를 합리화해 국민 편익을 높이고 국내 유통 경쟁력을 강화하는 것은 더는 미룰 수 없는 과제가 됐다”면서 “급변하는 유통 환경 속 낡은 규제가 우리 기업의 발목을 잡아서 안 된다”고 밝혔다.대규모 개인정보 유출 사고가 발생한 쿠팡의 새벽배송 서비스에 대응해 소비자 선택권과 기업 간 공정한 경쟁을 유도하겠다며 당정청(민주당·정부·청와대)은 지난 4일 실무 협의회를 열어 대형마트의 새벽 배송을 허용하는 방안 등을 논의한 바 있다.