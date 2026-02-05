CJ제일제당, 설탕·밀가루 가격 인하…‘물가 안정 동참’

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 연합뉴스

CJ제일제당은 지난달 초 업소용(B2B) 설탕과 밀가루 가격을 각각 평균 6%, 4% 인하한데 이어, 일반 소비자용(B2C) 설탕·밀가루 전 제품의 가격을 내린다고 5일 밝혔다.인하율은 백설 하얀설탕, 갈색설탕 등 B2C 설탕 제품 총 15종(SKU)이 최대 6%, 평균 5%다. 백설 찰밀가루, 박력1등·중력1등·강력1등 밀가루의 경우 전 제품(총 16종) 최대 6%, 평균 5.5%다.CJ제일제당측은 “최근 국제 원당·원맥 시세를 반영하고, 정부의 물가안정 기조에 적극 동참하는 차원에서 가격을 내리기로 했다”며 “명절을 앞두고 소비자들의 부담을 더는데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.이날 사조동아원도 밀가루 가격을 평균 5.9% 인하한 것으로 알려졌다. 회사 측은 “최근 안정세를 보이고 있는 원맥대 시세를 반영해 정부의 물가 안정 기조에 적극 동참하고, 설을 앞둔 소비자들의 부담을 덜기 위해 밀가루 가격을 낮추기로 했다”고 했다.‘곰표’ 브랜드로 알려진 대한제분은 이달 1일부터 주요 밀가루 제품 가격을 평균 4.6% 인하한 바 있다.앞서 검찰은 밀가루·설탕·전기 등 민생 밀접 품목에서 수년간 약 10조원 규모의 가격 담합을 도모한 협의로 밀가루·설탕 업체들을 대거 재판에 넘겼다.