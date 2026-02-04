(주)진황제, 지역 어르신 초청 나눔 행사 진행… 흑장탕 전달하며 사회공헌 실천

이미지 확대 사진=진황제 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=진황제 제공

(주)진황제는 지역 어르신 100여 명을 초청하고 흑장탕과 함께 나눔 행사를 진행하며 사회공헌 활동에 나섰다고 밝혔다.이번 행사는 지역 어르신들에게 따뜻한 식사를 제공하고, 건강 증진에 도움이 될 수 있는 제품을 함께 나누기 위해 마련됐다. 행사 당일에는 식사 대접과 함께 가수 공연이 진행됐으며, 참석자 전원에게 흑장탕 1박스를 무료로 전달했다.흑장탕은 흑염소와 민물장어를 혼합하고 20가지 한약재를 더해 균형 있는 배합을 완성한 제품이다. 특히 간에 부담을 줄이는 방향에 중점을 두고 개발됐으며, 흑염소의 열성을 보완하기 위해 상대적으로 차가운 성질인 민물장어를 함께 혼합했다. 이를 통해 기력 보충과 피로 회복을 함께 고려한 구성을 갖췄다.진황제는 2024년 초 흑장탕 제품을 선보인 이후 같은 해 4월 8일 상표를 출원해 레시피 보완과 품질 관리에 힘써왔으며, 2025년 10월 상표 등록을 완료했다. 또한 육체노동자 등 기력 회복이 필요한 이들을 대상으로 한 임상 테스트도 마쳤다. 이 같은 준비 과정을 거쳐 2월 4일 오후 3시 GS홈쇼핑을 통해 정식 출시하며 본격적인 유통 채널 확대에 나선다는 계획이다.(주)진황제 김재옥 대표는 “이번 나눔 행사는 지역사회에 감사의 마음을 전하고자 마련했다”라며 “앞으로도 지역 어르신들과 함께할 수 있는 자리를 지속적으로 마련해 식사와 함께 흑장탕을 나누는 활동을 이어가고, 사회적 책임을 실천하는 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 전했다.