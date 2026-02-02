해외 직구 10건 중 6건은 중국산…미국 직구 17% 줄어

이미지 확대 알리익스프레스코리아가 서울 성동구 성수동에서 열었던 ‘11초 장바구니 챌린지’ 팝업 현장의 모습. 알리익스프레스코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 알리익스프레스코리아가 서울 성동구 성수동에서 열었던 ‘11초 장바구니 챌린지’ 팝업 현장의 모습. 알리익스프레스코리아 제공

지난해 해외 직접 구매액이 8조 5000억원을 넘으며 역대 최대치를 경신했다. 미국 직구가 주춤하는 사이 중국 직구는 5조 5000억원을 넘어서며 ‘C커머스의 공습’이 통계로 드러났다.2일 국가데이터처는 2025년 12월 및 연간 온라인쇼핑동향을 통해 지난해 온라인쇼핑 거래액이 272조 398억원으로 전년대비 4.9% 증가했다고 밝혔다. 이 중 모바일쇼핑 거래액은 211조 1448억원으로 증가폭(6.5%)이 더 컸다.상품군별로는 음식서비스(12.2%), 음·식료품(9.5%)에서 거래액이 늘었다.반면 e쿠폰 서비스(-27.5%), 가방(-11.1%), 신발(-4.5%) 등에서 줄어 들었다. 2024년 티몬·위메프 대규모 미정산 사태로 기프티콘이나 모바일상품권에 대한 소비자 신뢰가 붕괴한 영향, 경기 불황으로 줄어든 소비 심리의 영향으로 분석된다.지난해 우리 국민의 온라인 해외 직접 구매액은 8조5080억원으로 전년 대비 5.2% 증가했다. 알리·테무 등 C커머스이 보편화되면서 중국 직구가 5조5742억원을 기록, 전체 비중의 65.5%를 차지했다. 이는 2024년(60%)보다 5.5%포인트 오른 수치다.반면 전통적으로 직구가 활발했던 미국은 거래액이 1조4157억원에 그치며 전년 대비 17.6% 감소했다. 품목별로는 의류 및 패션, 음·식료품, 생활·자동차용품 순으로 구매가 많았다.지난해 K뷰티와 푸드 열풍으로 온라인 해외 직접 판매액도 증가했다. 총 3조 234억원으로 전년 대비 16.4% 증가했다. 지역별로는 미국(26.3%), 유럽연합(26.9%), 일본(15.5%), 중국(10.9%) 등 세계 주요 시장에서 고르게 증가했다.상품군별로 보면 화장품(20.4%), 음·식료품(49.2%), 음반·비디오·악기(7.0%)에서 판매가 늘어난 반면 통신기기(-33.3%), 농축수산물(-30,0%), 의류 및 패션(-9.0%) 등에서는 부진했다.