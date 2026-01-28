근로자 56% “업무에 AI 활용”… 13.6%만 자유자재로 다뤄

이용자들 근로시간 8.4시간 단축

전체 근로자의 절반 이상이 챗GPT, 제미나이 등 생성형 인공지능(AI)를 업무에 활용하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 반면 능숙하게 명령어(프롬프트)를 작성할 수 있는 ‘고도 활용자’는 13.6%에 불과한 것으로 나타났다.생성형 AI가 빠르게 확산하고 있지만, 활용의 질적 수준은 아직 제한적인 단계에 머물러 있다는 분석이다.대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)는 전국 만 20세 이상 임금근로자 3000여명을 대상으로 실시한 조사 내용을 담은 ‘생성형 AI와 기업의 생산성’ 보고서를 28일 발표했다. 조사 결과 근로자의 약 56%가 생성형 AI를 업무에 활용하고 있었다. 산업별로는 정보통신업(77.6%), 전문서비스·과학업(63.0%) 순으로 활용률이 높았다. 기업 규모별로는 대기업(300인 이상)의 활용률이 66.5%로 중소기업(300인 미만, 52.7%) 보다 13.8%포인트 더 높았다.생성형 AI 이용자들은 AI가 없었다면 평균 8.4시간을 추가적으로 일해야 했을 것이라고 응답했다. 보고서는 생성형 AI 활용이 근로자의 근무 시간을 평균적으로 약 17.6% 절감하는 효과가 있다고 분석했다. 업무에 생성형 AI를 활용하지 않는 근로자(28.5%)들은 ‘낮은 업무 효용성’과 ‘활용기술 부족’을 주요 원인으로 꼽았다. 단 한 번이라도 생성형 AI를 활용해 본 적 있는 근로자 가운데 상황·목표에 맞춰 능숙하게 프롬프트를 작성할 수 있는 고도 활용자는 13.6%로 집계됐다.이창근 KDI국제정책대학원 교수는 “생성형 AI의 생산성 효과를 실질적인 기업의 성장 동력으로 연결하기 위해서는 하드웨어나 소프트웨어 투자에 그치지 않고, 근로자의 활용 역량을 체계적으로 축적하는 정책적 접근이 필요하다”고 밝혔다.