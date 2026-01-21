이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
금값 또 역대 최고… 한 돈 100만원 육박
도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 확보를 위해 유럽 국가들에 대한 추가 관세 부과를 예고하면서 ‘무역 전쟁’ 우려가 커지자 국제 금값이 20일 장중 한때 온스(31.1g)당 4714.5달러로 역대 최고가 행진을 이어 갔다. 이날 삼성금거래소에 따르면 국내 금값도 1돈(3.75g) 매입 시 97만 7000원으로 100만원에 육박했다. 사진은 이날 서울 종로구 삼성금거래소에 진열된 금 상품.
홍윤기 기자
홍윤기 기자
도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 확보를 위해 유럽 국가들에 대한 추가 관세 부과를 예고하면서 ‘무역 전쟁’ 우려가 커지자 국제 금값이 20일 장중 한때 온스(31.1g)당 4714.5달러로 역대 최고가 행진을 이어 갔다. 이날 삼성금거래소에 따르면 국내 금값도 1돈(3.75g) 매입 시 97만 7000원으로 100만원에 육박했다. 사진은 이날 서울 종로구 삼성금거래소에 진열된 금 상품.
2026-01-21 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국제 금값이 역대 최고가를 기록한 주된 원인은?