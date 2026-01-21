금값 또 역대 최고… 한 돈 100만원 육박

방금 들어온 뉴스

금값 또 역대 최고… 한 돈 100만원 육박

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-01-21 01:17
수정 2026-01-21 01:17
금값 또 역대 최고… 한 돈 100만원 육박
금값 또 역대 최고… 한 돈 100만원 육박 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 확보를 위해 유럽 국가들에 대한 추가 관세 부과를 예고하면서 ‘무역 전쟁’ 우려가 커지자 국제 금값이 20일 장중 한때 온스(31.1g)당 4714.5달러로 역대 최고가 행진을 이어 갔다. 이날 삼성금거래소에 따르면 국내 금값도 1돈(3.75g) 매입 시 97만 7000원으로 100만원에 육박했다. 사진은 이날 서울 종로구 삼성금거래소에 진열된 금 상품.
홍윤기 기자


도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 확보를 위해 유럽 국가들에 대한 추가 관세 부과를 예고하면서 ‘무역 전쟁’ 우려가 커지자 국제 금값이 20일 장중 한때 온스(31.1g)당 4714.5달러로 역대 최고가 행진을 이어 갔다. 이날 삼성금거래소에 따르면 국내 금값도 1돈(3.75g) 매입 시 97만 7000원으로 100만원에 육박했다. 사진은 이날 서울 종로구 삼성금거래소에 진열된 금 상품.

홍윤기 기자
2026-01-21 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
