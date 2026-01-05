[서울데이터랩]케어젠 5.56% 하락하며 시가총액 상위 종목 중 최대 하락폭 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 엇갈린 흐름을 보이고 있다.5일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 469,500원으로 전 거래일 대비 2.74% 상승하고 있다. 시가총액은 25조 1,210억원이며 외국인 비율은 13.83%이다. 거래량은 300,331주이고, PER은 199.96배, ROE는 29.52%를 기록하고 있다. 에코프로비엠(247540)은 146,700원으로 3.53% 상승하며 시가총액은 14조 3,475억원이다. 외국인 비율은 12.13%이며, 거래량은 368,273주로, PER은 4,584.38배, ROE는 -6.26%이다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목에서는 에코프로(086520)가 1.93% 상승했으며, 에이비엘바이오(298380)는 6.39% 상승세를 보이고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 2.23% 하락하며 유일하게 하락세를 보이고 있다. HLB(028300)는 1.32%, 리가켐바이오(141080)는 3.51%, 펩트론(087010)은 5.67%, 코오롱티슈진(950160)은 1.26%, 삼천당제약(000250)은 2.66% 상승하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲2.16%, 파마리서치(214450) ▼3.46%, 보로노이(310210) ▲3.26%, 디앤디파마텍(347850) ▲4.95%, 원익IPS(240810) ▼0.62%, 로보티즈(108490) ▼2.69%, 이오테크닉스(039030) ▲6.57%, 케어젠(214370) ▼5.56%, 클래시스(214150) ▼3.41%, 에임드바이오(0009K0) ▲2.56% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 다양한 등락률을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 알테오젠과 에코프로비엠이 상대적으로 강한 상승세를 보이고 있는 반면, 레인보우로보틱스와 케어젠은 하락세를 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]