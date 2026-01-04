국힘에 “살려달라” 메시지?…이혜훈 측 “사실 아니다”

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 과거 발언에 대해 사과하고 있다. 이 후보자는 “내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위”라며 “그러나 당시에는 내가 실체를 제대로 파악하지 못했다”고 사과했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 과거 발언에 대해 사과하고 있다. 이 후보자는 “내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위”라며 “그러나 당시에는 내가 실체를 제대로 파악하지 못했다”고 사과했다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 인사청문회에서 송곳 검증을 예고한 국민의힘 의원들에게 문자 메시지로 구명 운동에 나섰다는 보도에 대해 “전혀 사실이 아니다”라고 반박했다.기획처 장관 후보자 인사청문회 지원단은 4일 언론 공지를 통해 “이 후보자는 국회 재정경제기획위원님에게 인사 전화를 드렸고, 통화가 안될 경우 다시 전화하겠다는 취지의 메시지를 보내기는 했다”면서도 “‘살려달라’는 메시지를 보냈다는 것은 전혀 사실이 아님을 알려드린다”고 밝혔다.이 후보자는 전화를 받지 않았던 의원들에게 “이혜훈입니다. 신고도 드릴 겸 인사 전화드렸습니다. 통화 연결이 안 돼 문자 올립니다. 다시 또 전화드리겠습니다”라고 메시지를 보냈다고도 설명했다.이 후보자는 국민의힘 현역 당협위원장(서울 중구·성동구을) 신분으로, 지난달 28일 초대 기획처 장관으로 지명됐다. 이 후보자는 장관으로 지명된 당일 국민의힘에서 제명됐다.