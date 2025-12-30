[서울데이터랩]성문전자 29.97% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]성문전자 29.97% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-30 16:10
수정 2025-12-30 16:10
이미지 확대


30일 오후 15시 35분 성문전자(014910)(001510)가 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 성문전자는 장 중 5,890,143주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 350원 오른 1,518원에 마감했다.

한편 성문전자의 PER은 11.59로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 7.0%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 성문전자우(014915)는 주가가 29.86% 폭등하며 종가 6,350원에 상승 마감했다. 상승률 3위 태영건설우(009415)의 주가는 13,500원으로 13.83% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 형지엘리트(093240)는 13.43% 상승하며 1,698원에 마감했다. 상승률 5위 무학(033920)은 13.31%의 상승세를 타고 종가 9,450원에 마감했다.

6위 일성건설(013360)은 종가 2,220원으로 11.78% 상승 마감했다. 7위 동부건설우(005965)는 종가 24,550원으로 11.59% 상승 마감했다. 8위 코리아써키트(007810)는 종가 48,300원으로 10.65% 상승 마감했다. 9위 삼일씨엔에스(004440)는 종가 5,990원으로 8.71% 상승 마감했다. 10위 코리아써우(007815)는 종가 14,000원으로 8.53% 상승 마감했다.



이밖에도 한진칼우(18064K) ▲7.81%, 삼화페인트(000390) ▲7.33%, 현대리바트(079430) ▲7.15%, HLB글로벌(003580) ▲6.67%, HDC(012630) ▲6.55%, 녹십자(006280) ▲6.50%, 현대오토에버(307950) ▲6.41%, 금호건설우(002995) ▲6.38%, SK스퀘어(402340) ▲6.36%, HDC현대산업개발(294870) ▲5.80% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “성문전자의 급등은 최근 전자 부품 산업의 회복세에 따른 투자자들의 기대감이 반영된 결과로 보인다”고 밝혔다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로