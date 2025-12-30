[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
입력 2025-12-30 08:45
29일(현지시간) 미국 주식시장은 주요 지수들이 보합세를 보이며 마감했다. 다우존스와 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 소폭 하락하며 전반적인 시장 분위기는 큰 변동성이 없었다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 321,189천주의 거래량을 기록하며 48,461.93포인트로 마감했다. 전일 대비 249.04포인트(-0.51%) 내렸다. 시작가는 48,636.63포인트, 최고가는 48,704.83포인트, 최저가는 48,390.91포인트였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 1,078,368천주의 거래량을 보이며 23,474.35포인트로 마감했다. 전일보다 118.75포인트(-0.50%) 내렸으며, 시작가는 23,414.68포인트, 최고가는 23,531.02포인트, 최저가는 23,397.52포인트였다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 1,915,997천주의 거래량을 기록하며 6,905.74포인트로 마감했다. 이는 전일 대비 24.20포인트(-0.35%) 하락한 수치이다. 시작가는 6,903.60포인트, 최고가는 6,920.21포인트, 최저가는 6,888.76포인트였다.

반면, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 소폭 하락하며 마감했다. 다우운송 지수는 17,559.45포인트로 전일보다 87.79포인트(-0.50%) 내렸고, 나스닥 100 지수는 25,525.56포인트로 118.83포인트(-0.46%) 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 7,178.27포인트로 전일 대비 29.37포인트(-0.41%) 내렸다.

한편, VIX 지수는 14.08포인트로 전일보다 0.48포인트(3.53%) 상승했다. VIX 지수는 시장의 변동성을 나타내는 지수로, 현재 20 미만의 수치를 기록하며 비교적 안정적인 시장 상황을 반영하고 있다.

