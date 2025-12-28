이미지 확대
우유와 요구르트 ‘매출 희비’
소비자가 28일 서울 시내의 한 대형마트에 진열된 우유를 쳐다보고 있다. 이마트는 올해 들어 지난달까지 품목별 매출 순위를 집계한 결과, 저출산에 따라 학령기 인구가 감소하면서 우유는 지난해 7위에서 9위로 하락한 반면 건강 관리 식품으로 인식된 요구르트(요거트 포함)는 처음으로 10위에 올랐다고 전했다.
연합뉴스
연합뉴스
2025-12-29 16면
