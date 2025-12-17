[포토]이명호 국가데이터처 차장, 연말연시 맞이 물가동향 점검

방금 들어온 뉴스

[포토]이명호 국가데이터처 차장, 연말연시 맞이 물가동향 점검

입력 2025-12-17 17:14
수정 2025-12-17 17:14
국가데이터처는 이명호 국가데이터처 차장이 17일 대전 동구 소재 신도시장을 방문하여 간담회를 갖고 상인들이 체감하는 물가 동향 등을 점검했다고 밝혔다. 이명호 국가데이터처 차장은 정확한 데이터 생산으로 소상공인 지원 정책을 뒷받침하는 데 최선을 다하겠다고 말했다.

대전 신도시장 상인회와 간담회 중인 이명호 국가데이터처 차장
대전 신도시장 상인회와 간담회 중인 이명호 국가데이터처 차장 연말연시를 맞아 이명호 국가데이터처 차장이 17일 대전 동구 소재 신도시장을 방문하여 상인들이 체감하는 물가 동향 등을 점검하고, 정확한 데이터 생산으로 소상공인 지원 정책을 뒷받침하는 데 최선을 다하겠다고 강조했다. (사진=국가데이터처 제공)


신도시장 상인회 대표들과 기념촬영하는 이명호 국가데이터처 차장
신도시장 상인회 대표들과 기념촬영하는 이명호 국가데이터처 차장 이명호 국가데이터처 차장이 17일 대전 동구 소재 신도시장을 방문해 상인회 대표들과 애로사항 청취 등 간담회를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=국가데이터처 제공)


온라인뉴스팀
