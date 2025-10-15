[서울데이터랩]골드앤에스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]골드앤에스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-15 17:02
수정 2025-10-15 17:02
15일 오후 15시 40분 골드앤에스(035290)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 골드앤에스는 장 중 10,852,667주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 123원 오른 533원에 마감했다.

한편 골드앤에스의 PER은 -41.0을 기록하며, 이는 부정적인 수익성을 나타낼 가능성을 시사한다. ROE는 0.49%로 낮은 수준으로, 수익성 개선이 필요할 수 있다.

이어 상승률 2위 대한광통신(010170)은 주가가 29.95% 폭등하며 종가 1,679원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한라캐스트(125490)의 주가는 10,940원으로 29.93% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 나노캠텍(091970)은 29.92% 상승하며 773원에 마감했다. 상승률 5위 링크솔루션(474650)은 29.83%의 상승세를 타고 종가 22,850원에 마감했다.

6위 케이엔알시스템(199430)은 종가 23,700원으로 29.79% 상승 마감했다. 7위 하이젠알앤엠(160190)은 종가 69,000원으로 27.78% 상승 마감했다. 8위 제이앤티씨(204270)는 종가 27,650원으로 23.44% 상승 마감했다. 9위 알파녹스(043100)는 종가 1,692원으로 23.23% 상승 마감했다. 10위 현대무벡스(319400)는 종가 12,800원으로 22.72% 상승 마감했다.



이밖에도 지엔씨에너지(119850) ▲21.98%, 엑시온그룹(069920) ▲20.49%, 에치에프알(230240) ▲19.16%, 엔젤로보틱스(455900) ▲18.91%, 에이팩트(200470) ▲18.54%, 두산테스나(131970) ▲17.72%, 한스바이오메드(042520) ▲17.36%, 한솔인티큐브(070590) ▲17.04%, 큐리언트(115180) ▲16.74%, 메디포스트(078160) ▲16.30% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
