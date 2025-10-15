[동정]올해의 ‘자랑스러운 경기인’ 신연균·최정화씨 선정

[동정]올해의 ‘자랑스러운 경기인’ 신연균·최정화씨 선정

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2025-10-15 15:10
수정 2025-10-15 15:10
신연균 (재)아름지기 명예이사장(58회), 최정화 한국이미지커뮤니케이션연구원(CIC) 이사장(62회)
신연균 (재)아름지기 명예이사장(58회), 최정화 한국이미지커뮤니케이션연구원(CIC) 이사장(62회)


경기여자고등학교 총동창회 경운회(회장 이숭리)는 제32회 ‘자랑스러운 경기인’ 수상자로 신연균 (재)아름지기 명예이사장(58회)과 최정화 한국이미지커뮤니케이션연구원(CIC) 이사장(62회)을 선정했다고 15일 밝혔다.

신 명예이사장은 (재)아름지기를 설립해 25년 동안 한국의 전통문화를 보존·계승하고 세계에 알리는 데 힘써 왔다. 우리 고유의 미와 생활문화를 현대적으로 되살려 국내외에 소개한 공로가 높이 평가됐다.

최 이사장은 한국 최초의 국제회의 통역사로, 주요 국제행사에서 한국의 위상을 높이며 한류와 K-컬처의 세계화를 이끌어왔다. 이러한 공로로 지난 5월 프랑스 정부로부터 국가 최고훈장인 ‘레지옹 도뇌르 오피시에’ 훈장을 한국인 여성 최초로 받았다.

한상봉 기자
