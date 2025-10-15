[동정]올해의 ‘자랑스러운 경기인’ 신연균·최정화씨 선정

이미지 확대 신연균 (재)아름지기 명예이사장(58회), 최정화 한국이미지커뮤니케이션연구원(CIC) 이사장(62회) 닫기 이미지 확대 보기 신연균 (재)아름지기 명예이사장(58회), 최정화 한국이미지커뮤니케이션연구원(CIC) 이사장(62회)

경기여자고등학교 총동창회 경운회(회장 이숭리)는 제32회 ‘자랑스러운 경기인’ 수상자로 신연균 (재)아름지기 명예이사장(58회)과 최정화 한국이미지커뮤니케이션연구원(CIC) 이사장(62회)을 선정했다고 15일 밝혔다.신 명예이사장은 (재)아름지기를 설립해 25년 동안 한국의 전통문화를 보존·계승하고 세계에 알리는 데 힘써 왔다. 우리 고유의 미와 생활문화를 현대적으로 되살려 국내외에 소개한 공로가 높이 평가됐다.최 이사장은 한국 최초의 국제회의 통역사로, 주요 국제행사에서 한국의 위상을 높이며 한류와 K-컬처의 세계화를 이끌어왔다. 이러한 공로로 지난 5월 프랑스 정부로부터 국가 최고훈장인 ‘레지옹 도뇌르 오피시에’ 훈장을 한국인 여성 최초로 받았다.