베이글값 3년 새 44% 껑충… ‘빵플레이션’ 현실화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

베이글값 3년 새 44% 껑충… ‘빵플레이션’ 현실화

황인주 기자
황인주 기자
입력 2025-10-09 18:21
수정 2025-10-09 23:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

샌드위치 32%·소금빵 30% 올라
최다 판매빵 소금빵·샌드위치 순

이미지 확대
빵값 상승으로 이른바 ‘빵플레이션’ 논란이 이어지는 가운데 한 여성이 9일 서울 시내 대형마트 빵 진열장 앞에서 빵을 고르고 있다. 뉴시스
빵값 상승으로 이른바 ‘빵플레이션’ 논란이 이어지는 가운데 한 여성이 9일 서울 시내 대형마트 빵 진열장 앞에서 빵을 고르고 있다.
뉴시스


빵값 상승으로 ‘빵플레이션’(빵+인플레이션)이라는 신조어가 만들어진 가운데, 실제 베이글 가격이 3년 새 44%나 뛴 것으로 분석됐다. 소금빵, 샌드위치 등 다른 상위 판매 빵들도 30%대 상승률을 기록했다.

9일 한국신용데이터(KCD) ‘베이커리 시장 트렌드 리포트’에 따르면 지난 6월 말 기준 베이글의 중위가격은 4400~ 4900원으로 3년 전인 2022년 6월에 비해 44% 올랐다. 같은 기간 샌드위치(7500~ 8300원)와 소금빵(3300~3700원)은 각각 32%, 30%의 증가율을 보였다. 토스트(18%), 도넛(14%), 식빵(6%) 등도 일제히 가격이 뛰었다.

빵 종류별 중위가격은 각 빵 메뉴별로 사업장에서 책정한 판매 금액을 순서대로 나열했을 때 가운데에 위치하는 가격이다.

이미지 확대


올 상반기 가장 많이 팔린 빵은 소금빵으로 월평균 판매 비중 15.7%를 차지했다. 샌드위치가 15.0%로 뒤를 이었고, 식빵 7.2%, 크루아상 5.3%, 베이글 5.2% 순으로 많이 팔렸다.

빵값은 올랐지만, 제과점과 카페 업종의 수익성은 나빠졌다. 지난 6월 기준 ‘베이커리·제과점’ 업종의 평균 수익은 전년 대비 160%나 감소했고, ‘다방·커피숍·카페’도 44% 줄었다. 월평균 매출액은 베이커리·제과점이 약 907만원, 다방·커피숍·카페가 약 724만원으로 집계됐다. 빵 위주로 판매하는 베이커리·제과점의 매출이 더 높지만, 재료비와 인건비 비중이 커 이익률은 -10%로 적자를 기록했다. 다방·커피숍·카페의 이익률은 23% 수준이었다.

이번 리포트의 빵 종류별 가격 분석 대상은 지난 8월 기준 소상공인 경영관리 서비스 ‘캐시노트’를 이용하고 있으면서 포스(POS) 데이터와 배달 애플리케이션 데이터에 빵 판매 이력이 있는 3만 7000여 개 사업장이다. 업종 분석은 KCD 업종 분류 기준 빵 메뉴를 판매한 2개 업종 1만 5000여 개 사업장을 대상으로 진행됐다.
황인주 기자
2025-10-10 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로