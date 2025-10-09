[서울데이터랩]지캐시 모네로 콘플럭스 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]지캐시 모네로 콘플럭스 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-09 08:53
수정 2025-10-09 08:53
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 암호화폐 시장에서 주목받는 종목이 있다. 바로 지캐시다. 현재 지캐시의 가격은 23만 8497원으로 1시간 동안 8.83% 상승했다. 24시간 등락률 또한 22.71%로 높은 상승세를 보이고 있어 투자자들의 관심을 끌고 있다. 24시간 거래량은 6828억 5889만 원에 달하며, 시가총액은 3조 8762억 원, 시가총액 순위는 42위에 위치하고 있다.

모네로 역시 가파른 상승세를 보이고 있다. 현재 모네로의 가격은 48만 5993원으로 1시간 동안 4.61% 상승했다. 24시간 동안 6.60% 상승하며 시장에서의 영향력을 확대하고 있다. 24시간 거래량은 3577억 8657만 원이며, 시가총액은 8조 9649억 원으로 시가총액 순위는 26위에 위치한다.

콘플럭스는 1시간 동안 2.96% 상승하며 현재 가격은 208원이다. 24시간 등락률은 3.51%로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 콘플럭스의 24시간 거래량은 539억 2761만 원이며, 시가총액은 1조 718억 원으로 시가총액 순위 99위에 자리 잡고 있다.



한편, 더블제로는 1시간 동안 2.76% 상승하며 현재 가격은 567원이다. 비트텐서는 현재 48만 1788원으로 1시간 동안 2.17% 상승했다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1.90% 상승해 현재 258원에 거래되고 있다. 에테나는 현재 796원으로 1.58% 상승했고, 피스 네트워크는 224원으로 1.29% 상승했다. OKX 토큰은 31만 6316원으로 1.24% 상승했으며, 이뮤터블엑스는 1012원으로 1.19% 상승했다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로