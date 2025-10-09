[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 전반적 상승세

이미지 확대
8일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 상승세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)은 두드러진 상승폭을 기록하며 시장의 주목을 받았다. 반면, 알파벳 Class A(GOOGL)는 하락세를 나타냈다.
엔비디아는 189.11 달러로 전일 대비 2.20% 상승했다. 브로드컴은 345.50 달러로 2.70% 상승해 강세를 보였다. 애플(AAPL)은 258.06 달러로 0.62% 상승하며 시장에서 견조한 흐름을 유지했다.
마이크로소프트(MSFT)는 524.85 달러로 보합세를 기록했다. 아마존닷컴(AMZN)은 225.22 달러로 1.55% 상승했다. 메타(META)는 717.84 달러로 0.67% 상승했다. 반면, 알파벳 Class A는 244.62 달러로 0.46% 하락했다.
금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 69,688,145주의 거래량과 303억 달러, 약 43조 819억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아는 거래량 129,016,797주, 거래대금 243억 달러, 약 34조 5,719억원을 기록했으며, 이는 시가총액 대비 5.28%에 해당한다. 아마존닷컴의 거래대금은 103억 달러로, 시가총액 대비 4.29%를 기록했다.
