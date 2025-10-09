[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

8일(현지시간) 현재 미국 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수가 모두 다른 방향을 보이고 있다. 다우존스 지수는 46,601.78로 보합세를 기록했으며, 나스닥 종합 지수는 23,043.38로 1.12% 상승했다. S&P 500 지수는 6,753.72로 0.58% 상승했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 423,514천 주의 거래량을 기록하며 전일 대비 1.20포인트 하락해 46,601.78에 마감했다. 시작가는 46,649.32, 최고가는 46,816.28, 최저가는 46,498.39로 기록됐다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,912,254천 주의 거래량을 기록하며 255.02포인트(1.12%) 상승하여 23,043.38에 마감했다. 시작가는 22,852.32, 최고가는 23,045.14, 최저가는 22,845.42를 기록했다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 2,876,408천 주의 거래량을 보이며 39.13포인트(0.58%) 상승하여 6,753.72에 마감했다. 이 지수의 시작가는 6,723.87, 최고가는 6,755.64, 최저가는 6,718.09였다.한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수는 각각 0.81%, 1.19%, 3.40% 상승하여 15,782.87, 25,136.62, 6,860.20을 기록했다.VIX 지수는 16.30으로, 전일 대비 0.94포인트 하락해 -5.45%의 등락률을 보였다. VIX 지수는 일반적으로 20 미만일 경우 시장이 안정적임을 나타낸다.