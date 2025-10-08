[서울데이터랩]10월 8일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플이 최근 시장에서 주목받고 있다. 비트코인의 현재가는 1억 7230만 원으로, 시가총액은 3434조 2155억 원에 달한다. 24시간 등락률은 -2.38%를 기록했으며, 1시간 등락률은 -0.58%로 단기 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 112조 9067억 원이다.
이더리움은 현재가 630만 7465원으로, 시가총액은 761조 3315억 원이다. 24시간 동안 -5.30% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.85%로 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 80조 3789억 원으로 나타났다.
비앤비는 181만 463원의 현재가를 보이며, 시가총액은 251조 9875억 원이다. 24시간 동안 4.09% 상승했으나, 1시간 기준으로는 -1.18% 하락하며 단기 조정 가능성을 시사한다. 거래량은 17조 564억 원이다.
리플은 현재가 4043원, 시가총액은 242조 1164억 원이다. 24시간 등락률은 -4.65%로 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.80%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 10조 5289억 원이다.
닫기 이미지 확대 보기
한편, 솔라나는 30만 9996원으로 24시간 동안 -6.56% 하락했다. 시가총액은 169조 2846억 원이다. 같은 시각 도지코인은 347원으로 -8.20% 하락하며, 시가총액은 52조 6207억 원에 이른다. 트론은 478원으로 -2.68% 하락했으며, 시가총액은 45조 2705억 원이다.
같은 시각, 에이다는 1156원으로 -6.18% 하락하며, 시가총액은 41조 4267억 원이다. 하이퍼리퀴드는 6만 4560원으로 -2.39% 하락했고, 시가총액은 21조 7364억 원이다. 체인링크는 3만 913원으로 -6.80% 하락하며, 시가총액은 20조 9624억 원이다.
수이는 4884원으로 -5.12% 하락했고, 시가총액은 17조 7107억 원이다. 스텔라루멘은 543원으로 -5.56% 하락했으며, 시가총액은 17조 3864억 원에 이른다. 아발란체는 3만 9724원으로 -7.77% 하락했고, 시가총액은 16조 7747억 원이다.
같은 시각, 비트코인 캐시는 82만 972원으로 -2.86% 하락하며, 시가총액은 16조 3669억 원이다. 헤데라는 308원으로 -4.92% 하락했고, 시가총액은 13조 787억 원이다. 라이트코인은 16만 6213원으로 -1.03% 하락하며, 시가총액은 12조 6958억 원이다. 레오는 1만 3700원으로 0.23% 상승했으며, 시가총액은 12조 6390억 원이다.
전반적인 시장 흐름을 보면 하락세가 두드러지고 있다. 이처럼 변동성이 큰 시장에서는 투자에 주의가 필요하다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지