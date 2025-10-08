[서울데이터랩]10월 8일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]10월 8일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
입력 2025-10-08 16:47
수정 2025-10-08 16:47
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플이 최근 시장에서 주목받고 있다. 비트코인의 현재가는 1억 7230만 원으로, 시가총액은 3434조 2155억 원에 달한다. 24시간 등락률은 -2.38%를 기록했으며, 1시간 등락률은 -0.58%로 단기 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 112조 9067억 원이다.

이더리움은 현재가 630만 7465원으로, 시가총액은 761조 3315억 원이다. 24시간 동안 -5.30% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.85%로 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 80조 3789억 원으로 나타났다.

비앤비는 181만 463원의 현재가를 보이며, 시가총액은 251조 9875억 원이다. 24시간 동안 4.09% 상승했으나, 1시간 기준으로는 -1.18% 하락하며 단기 조정 가능성을 시사한다. 거래량은 17조 564억 원이다.

리플은 현재가 4043원, 시가총액은 242조 1164억 원이다. 24시간 등락률은 -4.65%로 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.80%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 10조 5289억 원이다.



한편, 솔라나는 30만 9996원으로 24시간 동안 -6.56% 하락했다. 시가총액은 169조 2846억 원이다. 같은 시각 도지코인은 347원으로 -8.20% 하락하며, 시가총액은 52조 6207억 원에 이른다. 트론은 478원으로 -2.68% 하락했으며, 시가총액은 45조 2705억 원이다.

같은 시각, 에이다는 1156원으로 -6.18% 하락하며, 시가총액은 41조 4267억 원이다. 하이퍼리퀴드는 6만 4560원으로 -2.39% 하락했고, 시가총액은 21조 7364억 원이다. 체인링크는 3만 913원으로 -6.80% 하락하며, 시가총액은 20조 9624억 원이다.

수이는 4884원으로 -5.12% 하락했고, 시가총액은 17조 7107억 원이다. 스텔라루멘은 543원으로 -5.56% 하락했으며, 시가총액은 17조 3864억 원에 이른다. 아발란체는 3만 9724원으로 -7.77% 하락했고, 시가총액은 16조 7747억 원이다.

같은 시각, 비트코인 캐시는 82만 972원으로 -2.86% 하락하며, 시가총액은 16조 3669억 원이다. 헤데라는 308원으로 -4.92% 하락했고, 시가총액은 13조 787억 원이다. 라이트코인은 16만 6213원으로 -1.03% 하락하며, 시가총액은 12조 6958억 원이다. 레오는 1만 3700원으로 0.23% 상승했으며, 시가총액은 12조 6390억 원이다.

전반적인 시장 흐름을 보면 하락세가 두드러지고 있다. 이처럼 변동성이 큰 시장에서는 투자에 주의가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
