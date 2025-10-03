[서울데이터랩]빅테크 7종목, 뉴욕 증시에서 안정적 흐름

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 7종목, 뉴욕 증시에서 안정적 흐름

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-03 09:48
수정 2025-10-03 09:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


2일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 안정적인 흐름을 보였다. 일부 종목은 소폭 상승했으며, 다른 종목들은 보합세를 유지했다.

엔비디아(NVDA)는 0.88% 상승하여 188.89달러에 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 0.66% 상승하며 257.13달러로 마감했다. 메타(META)는 1.35%로 상승세를 보이며 727.05달러에 거래됐다.

마이크로소프트(MSFT)는 0.76% 하락하며 515.74달러로 거래를 마쳤다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.81% 상승하여 222.41달러에 거래됐다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.32% 상승하여 245.69달러에 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 1.44% 상승하며 338.18달러로 장을 마쳤다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 거래대금은 610억 달러로 약 85조 8,413억원에 달했다. 엔비디아는 257억 달러, 약 36조 2,127억원의 거래대금을 기록했다. 마이크로소프트의 거래대금은 109억 달러, 약 15조 3,563억원에 이르렀다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 42.07%에 달했다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로