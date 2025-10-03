[서울데이터랩]이더파이 팬케이크스왑 딕시 24시간 상승률 상위

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 이더파이(ETHFI)가 24시간 동안 27.34% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이더파이는 현재 2542원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 3118억 원에 달한다. 이더파이는 이더리움 블록체인을 기반으로 한 혁신적인 금융 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 스마트 계약을 통해 금융 거래의 투명성과 효율성을 높이는 데 기여하고 있다.
팬케이크스왑(CAKE)은 24시간 동안 19.91% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 4331원에 거래 중인 팬케이크스왑은 시가총액 1조 4914억 원을 기록하고 있다. 팬케이크스왑은 바이낸스 스마트 체인에서 운영되는 탈중앙화 거래소로, 사용자들이 다양한 토큰을 거래할 수 있는 환경을 제공한다. 또한, 팬케이크스왑은 유동성 풀을 활용하여 사용자들에게 스왑, 농업 수익 등의 다양한 기능을 제공한다.
딕시(DEXE)는 24시간 동안 17.03% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 기록했다. 가격은 1만 8103원이며, 시가총액은 1조 5158억 원에 이른다. 딕시는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 사용자가 직접 투자 전략을 설정하고 관리할 수 있는 기능을 제공한다. 이를 통해 투자자들은 보다 다양한 금융 상품에 접근할 수 있으며, 투자 효율성을 높일 수 있다.
에스피엑스6900(SPX)은 16.49% 상승하며 네 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 1793원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 6696억 원이다. 에스피엑스6900은 주로 거래소에서의 파생상품 거래를 지원하는 플랫폼으로, 다양한 금융 상품을 활용한 포트폴리오 관리 기능을 제공한다.
아스터(ASTER)는 24시간 동안 12.03% 상승했다. 현재 가격은 2487원이며, 시가총액은 4조 1239억 원에 달한다. 아스터는 디지털 자산의 보관 및 거래를 지원하는 플랫폼으로, 사용자들에게 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.
한편, 에테나(ENA)는 11.29% 상승했으며, 가격은 899원으로 나타났다. 지캐시(ZEC)는 10.96% 상승하며 18만 6980원에 거래되고 있다. 같은 시각 에어로드롬 파이낸스(AERO)는 9.60% 상승하며 1661원, 리도다오(LDO)는 8.92% 상승하며 1823원에 거래 중이다. 앱토스(APT)는 8.87% 상승하여 7310원에 거래되고 있다.
