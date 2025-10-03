[서울데이터랩]이더파이 팬케이크스왑 딕시 24시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 이더파이(ETHFI)가 24시간 동안 27.34% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이더파이는 현재 2542원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 3118억 원에 달한다. 이더파이는 이더리움 블록체인을 기반으로 한 혁신적인 금융 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 스마트 계약을 통해 금융 거래의 투명성과 효율성을 높이는 데 기여하고 있다.팬케이크스왑(CAKE)은 24시간 동안 19.91% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 4331원에 거래 중인 팬케이크스왑은 시가총액 1조 4914억 원을 기록하고 있다. 팬케이크스왑은 바이낸스 스마트 체인에서 운영되는 탈중앙화 거래소로, 사용자들이 다양한 토큰을 거래할 수 있는 환경을 제공한다. 또한, 팬케이크스왑은 유동성 풀을 활용하여 사용자들에게 스왑, 농업 수익 등의 다양한 기능을 제공한다.딕시(DEXE)는 24시간 동안 17.03% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 기록했다. 가격은 1만 8103원이며, 시가총액은 1조 5158억 원에 이른다. 딕시는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 사용자가 직접 투자 전략을 설정하고 관리할 수 있는 기능을 제공한다. 이를 통해 투자자들은 보다 다양한 금융 상품에 접근할 수 있으며, 투자 효율성을 높일 수 있다.에스피엑스6900(SPX)은 16.49% 상승하며 네 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 1793원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 6696억 원이다. 에스피엑스6900은 주로 거래소에서의 파생상품 거래를 지원하는 플랫폼으로, 다양한 금융 상품을 활용한 포트폴리오 관리 기능을 제공한다.아스터(ASTER)는 24시간 동안 12.03% 상승했다. 현재 가격은 2487원이며, 시가총액은 4조 1239억 원에 달한다. 아스터는 디지털 자산의 보관 및 거래를 지원하는 플랫폼으로, 사용자들에게 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.한편, 에테나(ENA)는 11.29% 상승했으며, 가격은 899원으로 나타났다. 지캐시(ZEC)는 10.96% 상승하며 18만 6980원에 거래되고 있다. 같은 시각 에어로드롬 파이낸스(AERO)는 9.60% 상승하며 1661원, 리도다오(LDO)는 8.92% 상승하며 1823원에 거래 중이다. 앱토스(APT)는 8.87% 상승하여 7310원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]