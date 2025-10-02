[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 ‘엔시트론’, 거래대금 200억원 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 ‘엔시트론’, 거래대금 200억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-02 12:50
수정 2025-10-02 12:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

2일 한국거래소에 따르면, 엔시트론(101400)이 4천만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 491원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 5.98%에 달한다. PER -7.44, ROE -4.64로, 재무 상태는 다소 부정적이지만 큰 거래량과 가격 상승이 주목받고 있다. 시그네틱스(033170)는 현재 941원으로 거래되며, 거래량 20,740,545주로 2위를 기록했다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 2.31%이며, PER -1.49, ROE -54.42로 재무 지표는 부정적이나 상한가를 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

윈팩(097800)은 현재가 649원, 상승률 14.46%로 19,845,086주의 거래량을 보이며 3위를 기록했다. KS인더스트리(101000)는 현재 1,198원으로 하락률 -5.97%를 보이며 19,268,302주가 거래되었다. LK삼양(225190)은 1,872원으로 10.51% 상승하며 14,968,395주의 거래량을 보였다. 코데즈컴바인(047770)은 2,420원, 12.30% 상승률로 13,553,599주의 거래량을 기록했다. 덕산하이메탈(077360)과 우정바이오(215380)는 각각 현재가 7,390원, 2,150원이며, 17.49%, 24.28%의 상승률로 순위권에 있다. 네오셈(253590)과 제주반도체(080220)는 각각 11,950원, 20,750원으로 12.10%, 14.20%의 상승세를 보이며 상위권에 자리했다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 제이티(089790) ▲8.71%, 싸이닉솔루션(234030) ▲8.04%, 코퍼스코리아(322780) ▲12.40%, KX하이텍(052900) ▲6.47%, 나노캠텍(091970) ▲29.89%, 탑런토탈솔루션(336680) ▲7.69%, 소니드(060230) ▲7.29%, 오성첨단소재(052420) 0.00%, 한국피아이엠(448900) ▲2.31%, 좋은사람들(033340) ▼0.47% 등의 성적을 기록하고 있다.

우정바이오와 나노캠텍이 각각 24.28%와 29.89%의 높은 상승률을 기록하며 주목받고 있다. 우정바이오는 시가총액 대비 거래대금 비율이 7.35%로 높으며, 나노캠텍은 역시 14.71%로 높은 수준이다. 반면 KS인더스트리는 -5.97%의 하락률을 기록하며 거래대금 비율이 6.46%로 나타나, 매도세가 강하게 작용하고 있음을 보여준다. 좋은사람들은 -0.47%의 하락률로 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다.

코스닥 시장은 여러 종목들이 큰 폭의 상승세를 기록하며 활기를 띠고 있다. 특히 거래량 상위 종목들이 큰 상승세를 보이며 투자자들의 관심을 받고 있는 가운데, 시장의 변동성이 커지는 양상이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로