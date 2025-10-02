[서울데이터랩]빅테크 종목의 안정세, 거래 활발

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

1일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 보합세를 보였다. 일부 종목은 소폭의 상승세를 기록했으나, 대체로 큰 변동 없이 안정적인 흐름을 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 0.35% 상승하며 187.24 달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT) 역시 0.34% 상승한 519.71 달러로 마감했다. 애플(AAPL)은 0.32%의 상승을 보이며 255.45 달러에 거래됐다.아마존닷컴(AMZN)은 0.48% 상승하며 220.63 달러로 마감했다. 메타(META)는 2.32% 하락하여 717.34 달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.74% 상승하며 244.90 달러에 거래됐다. 브로드컴(AVGO)은 1.05% 상승한 333.39 달러에 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 97,289,547주, 거래대금은 443억 달러로 약 62조 1,346억원에 달했다. 엔비디아는 거래대금 323억 달러로 약 45조 3,323억원을 기록했으며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.1%에 달했다. 마이크로소프트의 거래대금은 117억 달러로 약 16조 4,002억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 3%에 해당한다.