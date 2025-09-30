한전, 말레이시아 전력공사와 신사업·신기술 협력 강화

방금 들어온 뉴스

한전, 말레이시아 전력공사와 신사업·신기술 협력 강화

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2025-09-30 16:31
수정 2025-09-30 16:31
‘디지털 전력 신기술’ 협력으로 탄소중립·신사업 창출 가속화
풀라우인다 가스복합발전소 준공…21년간 11조원 매출전망

광주·전남공동혁신도시에 자리잡은 한국전력 본사.
광주·전남공동혁신도시에 자리잡은 한국전력 본사.


한국전력이 말레이시아 전력공사(이하 TNB)와 함께 말레이시아를 포함한 아세안 지역을 대상으로 전력 분야 공동사업 발굴을 본격 추진한다.

한전은 지난 29일 말레이시아 쿠알라룸푸르에 위치한 TNB 본사에서 김동철 사장과 TNB CEO 다뚝 메갓이 만나 신사업·신기술 협력 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.

양사는 이번 논의에서 에너지 전환 가속화와 저탄소 신기술을 최우선 과제로 삼아 파트너십을 확대해 나가기로 합의했다.

협력 내용에는 ▲재생에너지 사업개발 ▲AI·데이터 기반의 디지털 전력 신기술 적용 ▲아세안 전력망 연계 ▲수소·암모니아 사업 개발이 포함됐다.

또한 한전은 자체 개발한 지능형 발전소(IDPP), 변전설비 진단·분석 시스템(SEDA), 차세대 배전망 운영시스템(ADMS) 등 스마트 전력 기술을 TNB와 공유하고 탄소중립과 전력망 효율화를 위한 사업화를 추진할 계획이다.

김동철 사장은 이어 30일, 말레이시아 풀라우인다에서 개최된 1200MW 규모의 가스복합발전소 준공식에 참석했다. 이번 사업은 한전이 25%의 지분을 확보하여 BOO(Build-Own-Operate) 방식으로 추진한 최초의 말레이시아 해외발전 프로젝트다

앞으로 풀라우인다 가스복합발전소는 말레이시아의 수도권에 안정적전력공급과 경제발전에 크게 기여할 것으로 기대되며, 21년간의 전력 판매계약(PPA)을 통해 약 11.6조원 규모의 매출이 전망된다.

김동철 사장은 기념사에서 “이번 풀라우인다 가스복합발전소의 성공적 준공으로 양국간 신뢰가 강화되는 한편 한전의 해외사업 역량이 세계 무대에서 다시 한번 인정받게 됐다”며 “앞으로 한전 해외사업의 영역을 동남아시아 전역으로 넓히는 교두보가 될 것으로 기대된다”고 말했다.
광주 홍행기 기자
