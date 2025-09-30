[서울데이터랩]9월 30일 암호화폐 시총 상위종목 동향

[서울데이터랩]9월 30일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-30 14:06
수정 2025-09-30 14:06
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 6063만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3201조 1103억 원이다. 24시간 동안 2.26% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.06%로 단기적으로 소폭 하락세를 보이고 있다. 거래량은 84조 8851억 원에 달한다.

이더리움은 589만 8873원에 거래되고 있으며, 시가총액은 712조 131억 원이다. 24시간 동안 1.96% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.02%로 소폭 하락세를 나타내고 있다. 거래량은 55조 3231억 원이다.

리플은 4038원에 거래되고 있으며, 시가총액은 241조 6262억 원이다. 24시간 동안 0.46% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.18%로 약간의 하락세를 보인다. 거래량은 7조 1806억 원이다.

비앤비는 143만 8294원에 거래되고 있고, 시가총액은 200조 1897억 원이다. 24시간 동안 1.39% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.12%로 상승세가 이어지고 있다. 거래량은 4조 5855억 원에 이른다.



한편, 솔라나는 29만 5879원에 거래되며 0.19% 상승했다. 시가총액은 160조 8497억 원이다. 도지코인은 326원에 거래되고 있으며 1.26% 하락했다. 시가총액은 49조 4192억 원이다. 트론은 473원에 거래되며 0.37% 상승했다. 시가총액은 44조 8406억 원이다.

같은 시각 에이다는 1120원에 거래되며 0.71% 하락했다. 시가총액은 40조 1449억 원이다. 하이퍼리퀴드는 6만 2782원에 거래되며 5.20% 하락했다. 시가총액은 21조 1378억 원이다. 체인링크는 3만 146원에 거래되며 0.04% 하락했다. 시가총액은 20조 4424억 원이다.

또한, 아발란체는 4만 1972원에 거래되며 0.52% 상승했다. 시가총액은 17조 7240억 원이다. 스텔라루멘은 517원에 거래되며 0.34% 상승했다. 시가총액은 16조 5200억 원이다. 수이는 4581원에 거래되며 0.50% 하락했다. 시가총액은 16조 3508억 원이다.

같은 시각 비트코인 캐시는 78만 8757원에 거래되며 0.91% 상승했다. 시가총액은 15조 7217억 원이다. 헤데라는 302원에 거래되며 0.40% 하락했다. 시가총액은 12조 8100억 원이다. 레오는 1만 3542원에 거래되며 0.42% 상승했다. 시가총액은 12조 4934억 원이다.

라이트코인은 14만 9447원에 거래되며 0.13% 하락했다. 시가총액은 11조 4109억 원이다.

전반적으로 시장은 상승세를 보이고 있으나, 단기적으로는 일부 종목에서 하락세가 나타나고 있다. 투자자들은 변동성을 주의 깊게 살펴보아야 할 것이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
