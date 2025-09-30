[서울데이터랩]9월 30일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 6063만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3201조 1103억 원이다. 24시간 동안 2.26% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.06%로 단기적으로 소폭 하락세를 보이고 있다. 거래량은 84조 8851억 원에 달한다.이더리움은 589만 8873원에 거래되고 있으며, 시가총액은 712조 131억 원이다. 24시간 동안 1.96% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.02%로 소폭 하락세를 나타내고 있다. 거래량은 55조 3231억 원이다.리플은 4038원에 거래되고 있으며, 시가총액은 241조 6262억 원이다. 24시간 동안 0.46% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.18%로 약간의 하락세를 보인다. 거래량은 7조 1806억 원이다.비앤비는 143만 8294원에 거래되고 있고, 시가총액은 200조 1897억 원이다. 24시간 동안 1.39% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.12%로 상승세가 이어지고 있다. 거래량은 4조 5855억 원에 이른다.한편, 솔라나는 29만 5879원에 거래되며 0.19% 상승했다. 시가총액은 160조 8497억 원이다. 도지코인은 326원에 거래되고 있으며 1.26% 하락했다. 시가총액은 49조 4192억 원이다. 트론은 473원에 거래되며 0.37% 상승했다. 시가총액은 44조 8406억 원이다.같은 시각 에이다는 1120원에 거래되며 0.71% 하락했다. 시가총액은 40조 1449억 원이다. 하이퍼리퀴드는 6만 2782원에 거래되며 5.20% 하락했다. 시가총액은 21조 1378억 원이다. 체인링크는 3만 146원에 거래되며 0.04% 하락했다. 시가총액은 20조 4424억 원이다.또한, 아발란체는 4만 1972원에 거래되며 0.52% 상승했다. 시가총액은 17조 7240억 원이다. 스텔라루멘은 517원에 거래되며 0.34% 상승했다. 시가총액은 16조 5200억 원이다. 수이는 4581원에 거래되며 0.50% 하락했다. 시가총액은 16조 3508억 원이다.같은 시각 비트코인 캐시는 78만 8757원에 거래되며 0.91% 상승했다. 시가총액은 15조 7217억 원이다. 헤데라는 302원에 거래되며 0.40% 하락했다. 시가총액은 12조 8100억 원이다. 레오는 1만 3542원에 거래되며 0.42% 상승했다. 시가총액은 12조 4934억 원이다.라이트코인은 14만 9447원에 거래되며 0.13% 하락했다. 시가총액은 11조 4109억 원이다.전반적으로 시장은 상승세를 보이고 있으나, 단기적으로는 일부 종목에서 하락세가 나타나고 있다. 투자자들은 변동성을 주의 깊게 살펴보아야 할 것이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]