[서울데이터랩]일정실업 30% 상한가…실시간 상승률 1위

30일 오전 9시 10분 일정실업(008500)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 일정실업은 개장 직후 5분간 350,031주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 7,500원 오른 32,500원이다.한편 일정실업의 PER은 3.07로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 74.89%로 매우 높은 수익성을 나타내고 있다.이어 상승률 2위 동양2우B(001527)는 현재가 16,520원으로 주가가 29.98% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 동양우(001525)는 현재 8,870원으로 29.87% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 동양(001520)은 20.89% 급등하며 1,302원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한화투자증권우(003535)는 16.92%의 상승세를 타고 10,570원에 거래되고 있다.6위 롯데지주우(00499K)는 현재가 32,950원으로 7.33% 상승 중이다. 7위 제이준코스메틱(025620)은 현재가 9,670원으로 7.33% 상승 중이다. 8위 삼화전기(009470)는 현재가 41,850원으로 6.76% 상승 중이다. 9위 SK증권우(001515)는 현재가 2,190원으로 5.04% 상승 중이다. 10위 일동홀딩스(000230)는 현재가 12,590원으로 4.48% 상승 중이다.이밖에도 대덕전자(353200) ▲4.20%, 케이씨텍(281820) ▲4.14%, 한솔테크닉스(004710) ▲4.02%, 두산우(000155) ▲3.95%, 엠앤씨솔루션(484870) ▲3.88%, 현대로템(064350) ▲3.71%, HJ중공업(097230) ▲3.67%, SNT다이내믹스(003570) ▲3.56%, LIG넥스원(079550) ▲3.55%, 코오롱글로벌우(003075) ▲3.52% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]