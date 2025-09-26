국내기업 3년 7개월째 “경기 전망 어둡다”…투자·고용·내수 전종목 부진

이미지 확대 8월 수출이 지난해보다 1.3% 증가하면서 석 달 연속 전년동원대비 증가세를 이어갔다. 같은 기간 27.1% 증가하며 151억 달러로 사상 최대 실적을 기록한 반도체 수출이 수출 호조를 견인했다. 사진은 지난 7월 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너들이 세워져 있는 모습. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 8월 수출이 지난해보다 1.3% 증가하면서 석 달 연속 전년동원대비 증가세를 이어갔다. 같은 기간 27.1% 증가하며 151억 달러로 사상 최대 실적을 기록한 반도체 수출이 수출 호조를 견인했다. 사진은 지난 7월 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너들이 세워져 있는 모습. 서울신문DB

추석 연휴를 포함해 최장 10일의 연휴가 있는 다음달에도 국내 경기는 밝지 않을 것으로 전망됐다. 3년 7개월째 국내 기업들의 경기 전망이 부정적인 가운데 특히 투자 심리가 위축될 것으로 전망됐다.한국경제인협회(한경협)는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 조사한 10월 기업경기실사지수(BSI) 전망치가 96.3으로 집계됐다고 25일 밝혔다. BSI는 100을 기준으로 이보다 높으면 전월 대비 경기 전망이 긍정적이고, 이보다 낮으면 부정적인 것을 의미한다.BSI는 지난해 12월(97.3) 이후 가장 높게 나타났지만 2022년 4월(99.1) 이래 43개월 연속 기준선 100 아래다.조사 부문별로 보면 모든 부문에서 부정적이었다. 투자 89.7, 고용 91.0, 자금 사정 91.6, 채산성 92.3, 수출 93.7, 내수 94.2 등으로 집계됐고, 재고는 105.0로 나타났는데 재고의 경우 100을 넘으면 과잉으로 부정적이란 의미다.특히 투자 부문은 지난 5월(87.2) 이후 5개월 만에 다시 80대로 하락했다. 한경협은 경기침체 장기화, 관세 등에 따른 대외 불확실성과 기업 규제 강화 우려 등으로 투자에 대한 기업 불안심리가 높아지고 있다고 분석했다.업종별로는 제조업이 96.8, 비제조업이 95.8을 기록했다. 제조업에선 비금속 소재 및 제품(75.0), 일반·정밀기계 및 장비(90.5), 섬유·의복 및 가죽·신발(92.9), 금속 및 금속가공(93.3), 석유정제 및 화학(93.5) 등 5개 업종에서 부정적으로 나타났다. 반도체, 자동차, 선박 등 주요 수출업종에서는 실적이 개선됐지만, 후방 산업인 석화, 철강 등의 침체가 장기화하면서 부품·자재를 공급하는 기업들의 경기 전망이 어둡게 나타났다는 분석이다.비제조업에선 건설(82.2), 여가·숙박 및 외식(92.9), 정보통신(93.8)이 부진할 것으로 관측됐다.그나마 제조업에선 전자 및 통신장비(115.8), 자동차 및 기타 운송장비(102.9) 업종과 비제조업에선 전문·과학·기술 및 사업지원서비스(113.3) 업종의 전망이 긍정적으로 나타났다.이상호 한경협 경제산업본부장은 “기업 경영 여건이 매우 어려운 상황에서 투자심리 위축은 경제 성장에 상당한 부담이 될 우려가 있다”면서 “대외 통상환경 안정 노력과 함께 과감한 규제혁신을 통해 기업 경기심리를 회복하는 것이 중요하다”고 말했다.