초격차 ‘5스타’ 선물 차별화… 명산지 발굴부터 상품 개발까지 전 과정 공들여

신세계백화점
품격 높인 선물세트
신세계백화점 추석 선물세트들.
신세계백화점 제공
신세계백화점은 추석을 맞아 초격차 프리미엄 선물 ‘5스타’를 선보인다.
5스타는 신세계백화점 바이어가 직접 국내 명산지를 발굴하고 생산, 재배 단계부터 상품 개발까지 전 과정을 엄격한 기준으로 관리해 최고급 상품을 엄선해 만든 신세계백화점의 프리미엄 미식 기프트다. 정육, 청과, 수산에서 상품의 선도와 당도는 물론 크기와 형태, 색상, 마블링 등 자체 품질 기준에 합격한 상품만이 5스타 로고를 사용할 수 있다.
2004년 첫선을 보인 5스타는 지난 20년간 명절 때마다 완판 행진을 이어왔다. 까다로운 기준 탓에 계획 물량 외 추가 생산이 어려워 최근 5년간 매해 10~20% 물량을 확대했음에도 오히려 일주일 가까이 빨리 완판됐다는 설명이다.
먼저 ‘신세계 명품 한우’는 체계적인 성장 관리로 마블링을 향상해 일반 고급 한우와 비교해 풍미가 부드럽고 담백하며, 깊은 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 신세계백화점은 2021년부터 국내 최대 한우 경매시장인 음성공판장 경매에 바이어가 참여해 직접 상태를 확인하고 최고의 한우를 선별하고 있다. 1++암소 중에서도 마블링 스코어 8~9등급의 최상위 암소 한우만이 선택된다.
대표 상품으로는 등심, 안심, 살치살 등 한우의 진미를 느낄 수 있는 구이용 부위로 구성한 ‘명품 한우 특호’(140만원)와 안창살, 제비추리 등 한우 한 마리에서 2%만 생산되는 특수부위를 맛볼 수 있는 ‘명품 미각 한우’(90만원)가 있다.
‘신세계 명품 청과’는 산불과 기후 변화에 따른 수급의 어려움 속에서도 경북 문경과 청송(사과), 경기 이천(배) 등 산지 다양화를 이뤘다. 15브릭스 이상의 고당도 사과 중 완벽한 구의 형태를 갖추고 색상이 고르게 붉은 대과만을 선별했다. 대표 상품인 ‘명품 사과, 배 혼합’(19만~21만원)은 당도 18브릭스 이상의 명품 애플망고를 함께 담았다.
‘신세계 명품 수산’은 제철 수산 선물로 ‘명품 자연산 왕전복 세트’(120만원)를 처음 선보인다. 청정 해역에서 10년 이상 자란 자연산 활전복 중 ㎏당 4~5마리 정도의 왕전복만으로 9미를 구성했다.
최원준 신세계백화점 상무는 “신세계백화점은 보다 적극적으로 산지를 개발하고 생산 관리와 상품 구성에 힘써 프리미엄 명절 선물 세트의 대명사로서 5스타의 품격을 높였다”고 말했다.
2025-09-24 34면
