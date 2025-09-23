오랄비, 리스테린과 이마트서 ‘구강케어 완벽조합’ 기획전 실시

방금 들어온 뉴스

오랄비, 리스테린과 이마트서 ‘구강케어 완벽조합’ 기획전 실시

한준규 기자
입력 2025-09-23 16:17
수정 2025-09-23 16:17
달고 끈적한 음식 많은 추석 앞두고
양치부터 가글까지 종합 구강 관리 루틴 제안
오는 29일까지 전국 이마트 매장서
한국P&amp;G, 오랄비·리스테린 ‘구강케어 완벽조합’ 기획전 포스터. 한국P&amp;G 제공
한국P&G, 오랄비·리스테린 ‘구강케어 완벽조합’ 기획전 포스터. 한국P&G 제공


한국P&G의 구강케어 브랜드 오랄비가 오는 29일까지 전국 이마트 매장에서 구강청결제 브랜드 리스테린과 ‘구강케어 완벽조합’ 기획전을 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 기획전은 떡, 한과 등 달고 기름진 음식 섭취가 늘어나 구강 관리에 주의가 필요한 추석 연휴를 앞두고 마련됐다. 두 브랜드의 대표 제품을 조합해 양치와 가글로 치주질환의 원인이 되는 플라그 제거부터 입 속 유해균 억제까지 구강 건강을 종합적으로 관리할 수 있도록 구성했다.

행사는 전국 100여개 이마트 매장에서 오랄비 칫솔 2종과 리스테린 구강청결제 2종을 대상으로 교차 원플러스원(1+1) 증정 혜택을 제공한다. 증정 제품은 고객이 개인의 취향과 구강 고민에 맞춰 자유롭게 선택할 수 있다.

오랄비 행사 제품은 빗살모로 칫솔이 닿기 힘든 곳의 플라그까지 제거해주는 ‘오랄비 탁월한 세정 초소형 헤드 CX 3입’과 초미세모로 치아 틈새까지 케어 가능한 ‘오랄비 고탄력 초미세모 틈새케어 4입’ 등 2종이다. 리스테린은 구취, 치석, 잇몸 고민을 한 번에 관리할 수 있는 ‘리스테린 토탈케어 플러스 750mL’와 ‘리스테린 토탈케어 마일드 750mL’ 중 선택할 수 있다.

한국피앤지 오랄비 관계자는 “이번 기획전을 통해 추석 연휴를 앞두고 나를 위한 구강 관리 루틴을 합리적으로 준비해보시기 바란다”며 “앞으로도 오랄비는 일상에서 구강 건강을 손쉽게 관리할 수 있도록 우수한 제품과 다양한 혜택을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로