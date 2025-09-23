[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(9월 23일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 27.87%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 85,100원으로 전 거래일 대비 1.92% 상승하며 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2,698,519주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 2.14%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.32% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 알테오젠(196170)은 개장 초반부터 1.58%의 하락률로 하락 중이다. 검색비율 5위 삼천당제약(000250)은 1.56% 상승하며 순조로운 흐름을 보이고 있다.6위 한화오션(042660)은 등락률 -0.82%로 하락세를 보이고 있다. 7위 카카오(035720)는 -0.45%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 한미반도체(042700)는 1.72%의 상승세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 0.86% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 한미약품(128940)은 상승률 6.56%로 주가가 크게 상승하고 있다.이 밖에도 SFA반도체(036540) ▲12.61%, 디앤디파마텍(347850) ▲6.03%, 테크윙(089030) ▲4.22%, 아난티(025980) ▲3.41%, HJ중공업(097230) ▼3.95%, 레인보우로보틱스(277810) ▲0.79%, 현대차(005380) ▲0.23%, 삼성SDI(006400) ▲0.24%, 현대로템(064350) 보합, 삼성전기(009150) ▼0.72% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]