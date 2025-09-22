[서울데이터랩]삼천당제약 12.11% 상승하며 급등세 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼천당제약(000250) 12.11% 상승하며 급등세 기록알테오젠(196170) 8.36% 에코프로비엠(247540) -0.17% 펩트론(087010) 2.42% 상승코스피 시가총액 상위 종목들이 대체로 엇갈린 흐름을 보인다.현재 시가총액 1위인 삼천당제약은 254,500원으로 전 거래일 대비 12.11% 상승하며 급등세를 기록하고 있다. 외국인비율 3.06%로 외국인 투자자들의 비중은 낮지만, 거래량 492,548주를 기록하며 활발한 거래가 이루어졌다. PER -395.80, ROE -4.49로 재정 상태는 다소 불안정한 모습을 보이고 있다. 이어 시가총액 2위인 알테오젠은 512,000원으로 8.36% 상승하며 견조한 상승세를 보이고 있다. 외국인비율은 13.96%, 거래량은 801,592주로 외국인과 개인 투자자들 모두 관심을 보이고 있다. PER 290.25, ROE 29.52로 높은 수익성을 기대할 수 있는 종목으로 평가된다.에코프로(086520)는 49,750원으로 보합세를 보이며, 거래량은 250,358주로 비교적 낮은 수준을 기록하고 있다. 파마리서치(214450)는 600,000원으로 0.50%의 소폭 상승세를 기록하며, 거래량은 71,876주로 나타났다. 반면, 에이비엘바이오(298380)와 HLB(028300)는 각각 106,700원, 38,900원으로 전 거래일 대비 각각 1.48%, 1.64% 하락하며 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲4.95%, 휴젤(145020) ▼0.96%, 코오롱티슈진(950160) ▲1.11%, 케어젠(214370) ▲2.94%, 클래시스(214150) ▼0.19%, 에스엠(041510) ▼3.59%, 이오테크닉스(039030) ▲2.46%, 보로노이(310210) ▲0.99%, HPSP(403870) ▲3.47%, 실리콘투(257720) ▲1.08% 등의 성적을 기록하고 있다.전체적으로 시장은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이며, 외국인 투자자들의 동향에 따라 주가 변동이 크다. 특히 거래량이 많은 종목들은 등락폭이 크게 나타나고 있으며, 일부 종목은 높은 PER과 ROE를 기록하며 주목받고 있다.삼천당제약이 12.11% 상승하며 급등세를 기록하고 있는 가운데, 알테오젠과 에코프로비엠은 각각 8.36%, -0.17%의 등락률을 보이고 있다. 펩트론은 2.42% 상승하며 안정적인 모습을 유지하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]