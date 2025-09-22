‘국민 90%에 10만원’ 2차 소비쿠폰 오늘부터 신청

방금 들어온 뉴스

'국민 90%에 10만원' 2차 소비쿠폰 오늘부터 신청

한지은 기자
한지은 기자
입력 2025-09-21 23:54
수정 2025-09-21 23:54
첫 주는 출생 연도 끝자리 ‘5부제’
10월 말까지 신청, 11월까지 사용

전 국민 90%에게 1인당 10만원을 지급하는 '민생회복 소비쿠폰' 2차 신청을 하루 앞둔 21일 서울 마포구 망원시장의 한 상점에 소비쿠폰 사용 가능 안내문이 붙어 있다. 뉴시스
전 국민 90%에게 1인당 10만원을 지급하는 ‘민생회복 소비쿠폰’ 2차 신청을 하루 앞둔 21일 서울 마포구 망원시장의 한 상점에 소비쿠폰 사용 가능 안내문이 붙어 있다.
뉴시스


소득 하위 90% 가구에 1인당 10만원을 지급하는 ‘민생회복 소비쿠폰’ 2차 신청이 22일 시작된다. 신청 첫 주(22~26일)는 출생 연도 끝자리 ‘5부제’가 적용된다. 신청 기간은 10월 31일까지이며, 11월 30일까지 쓰지 않은 금액은 전액 환수된다.

21일 행정안전부에 따르면 신청 첫 주에는 행정 혼잡을 막기 위해 요일제가 시행된다. 22일에는 출생 연도 끝자리가 1과 6, 23일은 2와 7, 24일은 3과 8, 25일은 4와 9, 26일은 5와 0인 사람만 신청할 수 있다. 오프라인 신청은 지자체 사정에 따라 요일제가 연장될 수 있다.

이미지 확대


소비쿠폰은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 하나를 선택해 받을 수 있다. 카드로 받으려면 카드사 홈페이지·앱·콜센터·ARS를 통해 신청하거나 카드와 연계된 은행 영업점을 방문하면 된다. 케이뱅크·카카오뱅크·토스 등 간편결제 앱을 통해서도 가능하다.

지역사랑상품권(모바일·카드형)은 지자체 전용 앱·홈페이지에서 신청해 다음 날 지급되며, 선불카드·지류형 지역사랑상품권은 행정복지센터에서 신분증만 제시하면 바로 받을 수 있다. 사용처는 연 매출액 30억원 이하 업체로 제한되지만, 대형마트가 없는 일부 읍·면 지역의 하나로마트·로컬푸드 직매장·지역 생협 매장은 매출 규모와 관계없이 포함됐다.



대상은 지난 6월 기준 건강보험료로 산정한 소득 하위 90% 가구다. 대상 여부는 건강보험공단, 카드사 홈페이지·앱, 주민센터, 은행 영업점에서 확인할 수 있으며, 이의신청은 국민신문고 홈페이지나 행정복지센터에서 할 수 있다.
세종 한지은 기자
2025-09-22 18면
